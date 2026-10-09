La crisis de seguridad en la región de Oriente Medio ha alcanzado una etapa nueva y extremadamente peligrosa. Arabia Saudita en la capital, Riad, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid videos ampliamente difundidos en redes internacionales muestran un fuerte incendio y la destrucción de un avión de pasajeros tras el impacto de un misil balístico o un dron.

Las redes sociales y diversas fuentes de monitoreo internacional afirman que este ataque fue llevado a cabo por el movimiento hutí («Ansar Allah») en Yemen. Tras el incidente, Arabia Saudita una inmensa nube de humo negro cubrió el cielo de la capital.

Situación en el aeropuerto: ¿Qué muestran las imágenes?

Las imágenes tomadas directamente en el lugar por testigos y personal del aeropuerto revelan la gravedad de la situación:

Humo negro elevándose al cielo: Un incendio muy fuerte y una columna de humo negro se elevan detrás de la pista de aterrizaje y las pasarelas de embarque del aeropuerto;

Avión de Saudia en llamas: Una de las imágenes muestra el fuselaje de un avión de pasajeros con el logo de la aerolínea nacional «Saudia» completamente destruido por las llamas, mientras los equipos de rescate intentan extinguir el fuego con espuma;

Movimiento en la plataforma: La proximidad de los vehículos de servicio y otros aviones a la zona del incidente indica que el personal técnico está tomando medidas de evacuación de emergencia.

Vuelos retrasados, medidas de seguridad reforzadas

Tras el anuncio del ataque, el nivel de seguridad se elevó a una etapa alta en la capital, Riad:

Vuelos desviados a otras ciudades: Según datos de seguimiento de tráfico aéreo (FlightRadar), varios vuelos internacionales y nacionales con destino al aeropuerto Rey Khalid fueron desviados de emergencia a Yeda y otros aeropuertos de reserva;

Situación en la ciudad: Según informes de prensa, se ha anunciado el teletrabajo y medidas de seguridad en algunas instituciones, organizaciones internacionales y escuelas de la capital;

Víctimas y daños: Las autoridades oficiales aún no han proporcionado información completa sobre si había pasajeros a bordo o sobre posibles heridos.

Escalada de tensiones regionales

Este evento ocurre en el contexto de la reactivación de conflictos de larga data en Yemen y las tensiones geopolíticas en el triángulo Estados Unidos-Irán-Arabia Saudita:

Actividad de los hutíes: En las últimas semanas, se ha observado una reanudación de los ataques aéreos por parte de las fuerzas yemeníes contra puntos estratégicos en Abha y la capital, Riad;

Amenaza a la aviación global: El impacto directo de misiles en infraestructura civil y aeropuertos internacionales pone seriamente en duda la seguridad del tráfico aéreo en el Golfo Pérsico.

Esta potente explosión e incendio en el aeropuerto de Riad han demostrado una vez más cuán frágil y explosivo sigue siendo el equilibrio de seguridad en Oriente Medio.