El Presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin hizo declaraciones importantes sobre la posición militar-estratégica del país en el escenario internacional y el futuro de las relaciones con los países occidentales.

El jefe de Estado subrayó que los intentos de debilitar a Rusia por medios militares o derrotarla en el campo de batalla son totalmente ineficaces, instando a los rivales históricos a evaluar correctamente la realidad moderna.

«Una derrota estratégica es irreal»: Declaraciones clave

En su discurso, Vladimir Putin abordó varios aspectos fundamentales sobre el poder defensivo de Rusia y la situación en el campo de batalla:

Superioridad en el campo de batalla: «Hoy ha quedado claro para todos que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla;

El fin de las ilusiones: Las visiones y planes para infligir una derrota estratégica a Rusia no corresponden en absoluto a la realidad», enfatizó el líder ruso.

«Aspiraciones seculares inútiles»: Llamado a relaciones amistosas

El Presidente repasó la historia, afirmando que los países que han luchado contra Rusia tarde o temprano tendrán que reconsiderar su posición:

Lecciones históricas: «Creo que las fuerzas que han buscado durante siglos infligir una derrota estratégica a Rusia se verán obligadas a reconocer las realidades de la vida moderna;

Interés mutuo: Entenderán que es mucho mejor vivir en relaciones amistosas y constructivas en lugar de la confrontación con Rusia;

Prosperidad de los pueblos: Esto corresponde plenamente a los intereses y la seguridad no solo de Rusia, sino también de sus propios pueblos», concluyó Vladimir Putin.

Esta intervención del jefe de Estado está generando debates globales en un momento en que la tensión geopolítica internacional sigue siendo alta.