Hoy, 7 de octubre, es el cumpleaños del presidente ruso Vladimir Putin. Nacido en 1952, el líder ruso cumple 74 años en 2026. Sin embargo, su cumpleaños no se convertirá en un día festivo como de costumbre; Putin seguirá trabajando ese día.

Los planes de Putin para su 74º cumpleaños han sido anunciados por el Kremlin. Se han programado llamadas telefónicas internacionales y otros eventos de trabajo para el presidente ruso.

¿Cómo pasará Putin el 7 de octubre?

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, dijo que el cumpleaños se considera una fecha personal para el presidente. Al mismo tiempo, la agenda de trabajo de Putin continuará ese día.

El 7 de octubre, está previsto que mantenga primero una serie de conversaciones telefónicas con jefes de Estado extranjeros con motivo de su cumpleaños. Además, hay otros eventos en la agenda del presidente.

El asistente de Putin, Yuri Ushakov, también anunció que se han programado una serie de llamadas telefónicas con jefes de Estado extranjeros con motivo de su cumpleaños.

Putin, nacido en Leningrado

Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo. Así, el 7 de octubre de 2026, se marca su 74º cumpleaños.

Ocupó el cargo de presidente de Rusia por primera vez en 2000. Después de trabajar como presidente hasta 2008, ocupó otros cargos estatales y desde 2012 se desempeña nuevamente como presidente de Rusia.

Cumpleaños, pero la agenda de trabajo no cambia

Para un jefe de Estado, el cumpleaños es diferente al de un ciudadano común. Según representantes del Kremlin, Putin recibirá esta fecha con las felicitaciones de sus seres queridos, pero la jornada laboral del presidente no se convertirá en una fiesta completa.

«El cumpleaños es una fiesta personal».

Según información del Kremlin, también se esperaban felicitaciones de jefes de Estado extranjeros para Putin. Entre ellos, se informó que también estaban las felicitaciones del líder chino Xi Jinping. se informó que también estaban presentes.

Esta no es una fecha ordinaria para el líder ruso

El 74º cumpleaños de Putin es también una fecha notable en el contexto de sus largos años de actividad en la vida política rusa.

Sin embargo, el propio presidente siempre ha sido cauteloso a la hora de presentar su cumpleaños como una fiesta nacional a escala estatal.

Por ello, el 7 de octubre sigue siendo el cumpleaños personal del jefe de Estado y no una fiesta nacional oficial en Rusia.

A los 74 años, todavía en su escritorio

Hoy, se espera que la agenda principal del líder ruso sea rica en reuniones de trabajo en lugar de intercambios de felicitaciones con sus colegas.

Putin mantendrá conversaciones telefónicas con líderes extranjeros y también participará en otros eventos de trabajo durante el día.

Así, Vladimir Putin celebra sus 74 años con una agenda política y de trabajo cargada.

Aunque el cumpleaños es una fecha personal para una persona, cada día del jefe de Estado está estrechamente ligado a los asuntos del Estado. El 7 de octubre sigue siendo uno de esos días para Putin.