El representante especial del presidente ruso y jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev también destacó la importancia del diálogo:

Se destaca que los líderes evitaron hacer declaraciones públicas grandilocuentes, centrándose principalmente en las relaciones ruso-estadounidenses y en la preparación de la cumbre tripartita con la participación del presidente de la República Popular China, Xi Jinping . Al inicio de la conversación, Donald Trump llamó amigo a Vladimir Putin y expresó su satisfacción por reunirse nuevamente con su homólogo ruso.

El presidente ruso Vladimir Putin y el líder estadounidense Donald Trump han concluido sus conversaciones bilaterales al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China. El asistente del jefe de Estado ruso, Yuri Ushakov, informó a los periodistas que la conversación duró aproximadamente 48 minutos y que Vladimir Putin terminó la reunión « de excelente humor » .

Declaración inesperada de la Casa Blanca: ¿Cuándo se reunirán los líderes de EE. UU., Rusia y China?

Lee también · 14 noviembre Declaración inesperada de la Casa Blanca: ¿Cuándo se reunirán los líderes de EE. UU., Rusia y China?

Según él, ambos líderes están interesados en una resolución pacífica del conflicto en Ucrania.

Dmitriev señaló que, a pesar de los intentos de algunos países europeos y actores de la política internacional de obstaculizar este diálogo, estas negociaciones son de suma importancia para la comunidad internacional.

En Shenzhen etapas del diálogo Detalles principales y declaraciones Conversación Putin-Trump Duró 48 minutos, se desarrolló en un espíritu constructivo y preparó el terreno para la cumbre tripartita Diálogo Trump-Xi Jinping Continuó tras una cena de 2 horas; las relaciones entre Washington y Pekín se fortalecen Cumbre tripartita del 19 de noviembre Se llevará a cabo en la residencia estatal de «Xilin Shanchuan» sin restricciones de tiempo protocolarias

Reunión de Trump con Xi Jinping y cumbre de «Xilin Shanchuan»

Tras su encuentro con Vladimir Putin, el presidente estadounidense se reunió con el presidente chino Xi Jinping. Trump también calificó al líder chino de amigo y destacó que las relaciones entre Washington y Pekín se están fortaleciendo (un día antes, durante un banquete oficial en el marco de la cumbre, ambos jefes de Estado conversaron durante casi dos horas).

El presidente estadounidense informó que Rusia, Estados Unidos y China tienen la intención de contribuir a una resolución rápida del conflicto en Ucrania. Afirmó que la reunión con Putin fue necesaria para preparar el terreno para las negociaciones en formato ampliado: «Acabamos de tener una reunión con el presidente Putin simplemente para preparar el terreno, y creo que nuestras negociaciones serán exitosas».

Las negociaciones tripartitas con la participación de Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping están previstas para el 19 de noviembre en la residencia estatal de «Xilin Shanchuan» . Yuri Ushakov explicó que la duración de la reunión será determinada independientemente por los propios líderes, sin las estrictas restricciones de tiempo impuestas por el protocolo. Trump, recordando sus buenas relaciones de larga data con el líder ruso, prometió: «Todo saldrá de maravilla».

¿Cree usted que la reunión entre Putin, Trump y Xi Jinping en Shenzhen puede ser un punto de inflexión para aliviar la situación internacional y resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania? ¡Deje su opinión en los comentarios!