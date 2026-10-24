El presidente ruso Vladimir Putin ha realizado otra declaración polémica sobre el conflicto en torno a Ucrania, el estatus de los territorios fuera de control y las raíces histórico-genéticas de ambos pueblos.

El líder del Kremlin afirmó que los territorios perdidos por las autoridades ucranianas no son realmente de Kiev, sino tierras históricas del Estado ruso.

«Los territorios perdidos por Kiev no son ucranianos»: la tesis principal de Putin

Al abordar cuestiones territoriales, el líder ruso volvió a exponer el punto de vista histórico de Moscú:

Estatus de las tierras históricas: Vladimir Putin calificó las tierras fuera del control de la administración de Kiev no como propiedad nacional de Ucrania, sino como territorios históricos originales de Rusia;

Posición geopolítica: Esta afirmación indica que la postura de Moscú sobre los territorios bajo su control durante los conflictos armados es firme y que no tiene intención de ceder en la cuestión de las fronteras.

«Los estudios genéticos muestran que somos un solo pueblo»

En su discurso, el líder ruso se apoyó no solo en argumentos políticos tradicionales, sino también en investigaciones científicas:

Énfasis en las conclusiones científicas: «Las recientes investigaciones genéticas muestran que los rusos y los ucranianos son en realidad un solo pueblo», subrayó Putin;

Visión de una raíz común: El jefe del Kremlin ha afirmado anteriormente en repetidas ocasiones que los rusos, ucranianos y bielorrusos comparten fundamentos históricos, culturales y de parentesco comunes.

Esta declaración de Putin ha provocado una nueva ola de intensos debates políticos en medio de las tensiones militares y políticas internacionales y las discusiones sobre negociaciones diplomáticas.