Xi no mencionó directamente a Estados Unidos en su discurso. Sin embargo, estas declaraciones se producen después de que Washington impusiera nuevas restricciones al acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial.

Según Reuters, pidió proteger el sistema comercial multilateral basado en la Organización Mundial del Comercio. También expresó la disposición de China a reducir los aranceles y abrir aún más su mercado.

El líder chino calificó al mundo actual de «cambiante e inestable», destacando el aumento del unilateralismo y el proteccionismo.

El 18 de noviembre, durante eventos en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Xi Jinping y Vladimir Putin pronunciaron discursos.

En vísperas de una reunión trilateral entre tres figuras clave de la política mundial —el líder chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump— se hicieron declaraciones importantes en Shenzhen. Mientras Xi defendió la apertura y la cooperación en el comercio internacional, Putin cuestionó la eficacia de las sanciones occidentales. Ahora, la atención se centra en la histórica reunión prevista para el 19 de noviembre.

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Putin critica las sanciones occidentales

El presidente ruso Vladimir Putin también abordó la presión económica de los países occidentales en su discurso. Según él, los «antiguos hegemones» intentan frenar el desarrollo de los países que tienen éxito.

«Las sanciones, los aranceles y las restricciones a la exportación todavía tienen un efecto disuasorio, pero ya no son capaces de detener completamente el crecimiento, y mucho menos de aplastar la economía de sus rivales», afirmó Putin.

Destacó que Rusia es el «campeón mundial» en número de sanciones impuestas, pero afirmó que la economía ha superado dignamente las pruebas. Putin también señaló que la Unión Europea está perdiendo su potencial industrial.

El líder ruso citó otra cifra importante: según él, la cuota del dólar y el euro en los pagos de exportación de Rusia ha caído del 85% en 2021 al 9%.

«No hemos renunciado al dólar ni al euro, nos negaron el uso de estas divisas. Para ser honesto, quienes hicieron esto se castigaron a sí mismos», declaró.

Foto: Reuters

Xi y Putin: 50ª reunión desde 2013

Tras los discursos, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron conversaciones separadas. El líder chino llamó al presidente ruso «querido amigo» y destacó las estrechas relaciones entre ambos países.

Según Xi, esta es su tercera reunión presencial este año. Desde 2013, incluyendo videoconferencias, ambos líderes se han reunido 50 veces.

«Las relaciones sino-rusas se han mantenido inquebrantables como una montaña ante cualquier dificultad en el mundo, y así seguirán», dijo Xi.

Putin afirmó que el volumen de comercio entre ambos países supera los 200 mil millones de dólares desde hace varios años. También señaló que el flujo de turistas mutuos aumentó un 43% tras la introducción del régimen sin visado.

¿Qué se discutirá en la reunión entre Trump, Xi y Putin?

El evento político más importante de la cumbre está previsto para el 19 de noviembre. Ese día, se espera que Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump se reúnan por primera vez en un formato trilateral.

Trump llegó a Shenzhen el 18 de noviembre. Fue recibido en el aeropuerto por Xi Jinping. Ambos líderes se abrazaron y caminaron juntos por la alfombra roja.

Foto: Reuters

Según Reuters y otros medios internacionales, la agenda podría incluir la guerra ruso-ucraniana, la situación político-militar relacionada con Irán, el comercio internacional, la inteligencia artificial y el control de armas nucleares.

La importancia de esta reunión no se limita a las relaciones entre los tres países. La negociación en una misma mesa entre los líderes de EE. UU., China y Rusia podría influir en el comercio mundial, la seguridad y el equilibrio político internacional.

Sin embargo, por ahora se desconoce qué acuerdos surgirán. La opinión pública mundial espera ahora las declaraciones de los tres líderes y el resultado de las negociaciones.