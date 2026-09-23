Trump dice estar listo para una nueva reunión con Putin: ¿Por qué Miami está en duda?

En Nueva York, centro de la política mundial, en el marco de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump el presidente ruso Vladimir Putin hizo una declaración sensacional sobre la posibilidad de celebrar una nueva cumbre. El líder de la Casa Blanca reveló este plan impactante ante los periodistas durante las negociaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Destacando la disposición del líder ruso para un nuevo diálogo, Trump señaló: «Bueno, no lo sé. Pero sé que él está listo para reunirse. Ya tuvimos nuestra reunión en Alaska. Creo que aceptará otra. Sin embargo, no estoy seguro de que sea en Miami», comentó. Estas palabras, emitidas en la transmisión oficial de la Casa Blanca, confirmaron que los contactos tras bambalinas entre las dos superpotencias no se han detenido.

Cabe recordar que ambos líderes se reunieron a puerta cerrada el 15 de agosto de 2025 en la base militar de Elmendorf-Richardson en Alaska para discutir formas de resolver el conflicto en Ucrania. Aunque el asesor de seguridad nacional británico, Jonathan Powell, afirmó que «el compromiso de Anchorage está muerto», Trump insinúa la necesidad de nuevos diálogos. Al mismo tiempo, se espera que el presidente ruso asista a la cumbre de la APEC en China en lugar de la cumbre del G20 en EE. UU.

Entonces, ¿qué lugar neutral elegirán Washington y Moscú para nuevas negociaciones?, ¿qué señal política envió Trump al mencionar una reunión con Putin ante los ojos de Zelensky, y cómo decidirá la futura cumbre el destino de la guerra?

«La disposición de Putin, la duda de Miami y la experiencia de Alaska»: 5 puntos clave de la declaración

Aspectos importantes de la intervención de Trump en Nueva York y las perspectivas de la cumbre:

Se reconoce la posibilidad de una nueva reunión: Trump confirmó abiertamente que pronto podría sentarse de nuevo a negociar cara a cara con Putin;

El G20 en Miami podría ser descartado: El presidente estadounidense expresó dudas de que la cumbre se celebre en diciembre en Miami en el marco del «G20»;

La confesión ante los ojos de Zelensky: Esta declaración inesperada se hizo pública directamente durante el proceso de reunión con Volodymyr Zelensky;

Historia de los acuerdos en Alaska: Los líderes se reunieron por última vez en agosto de 2025 en una base militar en Alaska a puerta cerrada para discutir el tema de Ucrania;

La diferencia entre Pekín y el otro lado del océano: Vladimir Putin planea participar en la cumbre de la APEC en China en un futuro próximo en lugar de ir a EE. UU.

Diálogo Trump-Putin: comparación entre la cumbre de Alaska de 2025 y el nuevo plan

Análisis de las direcciones históricas y probables del diálogo entre ambos líderes:

Criterios y parámetros 15 de agosto de 2025 (Cumbre de Alaska) Nueva cumbre planificada para 2026 Lugar de la reunión Anchorage, base militar de Elmendorf-Richardson Desconocido (probabilidad muy baja para Miami) Tema principal de discusión Resolución pacífica del conflicto en Ucrania Congelación de hostilidades y condiciones de tregua Reacción de Europa Observada con preocupación Considera que «el acuerdo de Anchorage murió» Posición de Trump Búsqueda de un compromiso rápido «Putin está listo y aceptará otra reunión» Probabilidad de participación de Putin Había visitado personalmente territorio estadounidense Se espera que no vaya al G20 en EE. UU., sino a China (APEC) Objetivo geopolítico Trazar las fronteras iniciales del conflicto Formalizar un gran acuerdo político final

Experticia en diplomacia internacional y geopolítica: ¿Por qué Trump habló de esto precisamente junto a Zelensky?

Conclusiones de comentaristas políticos y analistas de seguridad internacional:

Señal psicológica abierta a Kiev: El hecho de que Trump, junto a Zelensky, diga «Putin está listo para reunirse, nos veremos de nuevo» no es casualidad; es una señal abierta que recuerda a Kiev que el destino del conflicto se decidirá directamente mediante negociaciones entre Washington y Moscú;

Por qué el formato del G20 en Miami no es adecuado: La cumbre del G20 en diciembre es multilateral, donde podrían surgir problemas con países europeos y órdenes de arresto internacionales; para el líder ruso, es más seguro y aceptable reunirse en un formato bilateral en un tercer país neutral (por ejemplo, en Oriente Medio o Asia) que ir al complejo turístico de Miami;

¿Revivirá el «formato Anchorage»?: Aunque los funcionarios de Londres llamaron «muertas» a las negociaciones de Alaska, Trump intenta mantener vivo este canal; esto significa que ciertos principios alcanzados tras bambalinas en 2025 siguen sobre la mesa;

El factor chino y la APEC: La preferencia de Putin por ir a la APEC en China en lugar del G20 en EE. UU. muestra su deseo de hablar con Trump bajo condiciones especiales, manteniendo la alianza estratégica de Moscú con Pekín.

La declaración abierta de Donald Trump sobre la próxima reunión muestra que el diálogo al más alto nivel sobre el nuevo mapa mundial entre las grandes potencias se reanudará muy pronto.

¿En su opinión, dónde y bajo qué condiciones podría celebrarse la próxima reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin? ¿Puede esta cumbre potencial poner fin al conflicto en Ucrania? ¡Deje sus suposiciones y reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis exclusivo sobre gran geopolítica con todos sus amigos!