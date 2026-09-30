Decreto de Putin: prohibido sacar más de 1 millón de rublos en efectivo de Rusia a Uzbekistán

El presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado un nuevo decreto oficial que endurece radicalmente las normas para sacar efectivo en moneda nacional fuera del país. Según el documento oficial, para los particulares que salen de Rusia hacia Uzbekistán, Azerbaiyán, Tayikistán y los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE), está estrictamente prohibido sacar más de 1 millón de rublos (unos 11 800 dólares estadounidenses) en efectivo.

Para las personas jurídicas y los empresarios individuales, esta restricción se aplica plenamente, independientemente del importe, para cualquier cantidad de efectivo. El decreto establece que, en caso de infracción, la parte que exceda el millón de rublos será confiscada a los particulares, mientras que la totalidad del efectivo será incautada a las empresas y empresarios. La restricción no se aplica al transporte aéreo si se presenta un extracto bancario o en casos de excepción específicos definidos por el Estado.

«Límite de 1 millón de rublos, prohibición total para empresarios y confiscación»: 5 puntos clave del decreto

El nuevo decreto del presidente ruso y los hechos más importantes sobre la salida de efectivo:

Límite de 1 millón de rublos para particulares: Se prohíbe a los ciudadanos sacar más de 1 millón de rublos en efectivo hacia Uzbekistán, Tayikistán, Azerbaiyán y los países de la UEE;

Restricción del 100% para empresas y empresarios individuales: Se ha establecido una prohibición total de salida de rublos en efectivo para personas jurídicas y empresarios individuales, independientemente del importe;

Confiscación obligatoria de fondos excedentes: En caso de infracción, la cantidad que exceda el millón se incauta a los ciudadanos, y la suma total se confisca a las personas jurídicas;

Excepciones para aeropuertos y documentos bancarios: Se permite la salida a través de aeropuertos internacionales presentando extractos bancarios oficiales que confirmen el retiro de fondos de cuentas bancarias;

Poderes especiales para el Ministerio del Interior, el FSB y las aduanas: El control del cumplimiento estricto de la prohibición ha sido confiado directamente al Ministerio del Interior, al Servicio Federal de Seguridad (FSB) y al Servicio Federal de Aduanas de Rusia.

Clasificación de las nuevas restricciones y medidas de responsabilidad para la salida de efectivo de Rusia

Comparación de los requisitos del nuevo decreto, categorías de personas y mecanismos legales establecidos:

Categoría de personas y destinos Restricción y límite fijado Medida en caso de infracción Excepciones autorizadas Particulares (Ciudadanos) Máximo 1 millón de rublos (aprox. 11 800 $) La parte que exceda 1 millón de rublos se confisca a favor del Estado Vía aeropuerto internacional con extracto bancario oficial de retiro Personas jurídicas y empresarios individuales Prohibición total independientemente del importe (límite 0) Todos los fondos en efectivo son incautados en su totalidad Extractos bancarios y condiciones de tránsito internacional especiales fijadas por el Gobierno Países sujetos a la restricción Uzbekistán, Tayikistán, Azerbaiyán y países de la UEE Control reforzado en puestos fronterizos, aduaneros y de seguridad Para actividades de misiones diplomáticas basadas en avisos del Ministerio de Asuntos Exteriores Organismos de control estatales Ministerio del Interior (MVD), FSB y Servicio Federal de Aduanas (FTS) Investigación operativa, controles aduaneros y poder de confiscación Aprobación del procedimiento de contabilización con el Banco Central en un plazo de 3 meses

Experticia económica y financiera: ¿Qué impacto tendrá este decreto en los trabajadores migrantes y el comercio?

Conclusiones de financieros internacionales, economistas y analistas del mercado de divisas:

«Detener los flujos de capital y proteger el rublo»: El sistema financiero ruso intenta detener la salida masiva de rublos en efectivo hacia el extranjero, especialmente hacia los países de Asia Central ; el límite de 1 millón de rublos se introdujo para controlar los flujos de divisas «grises» y la especulación;

Impacto en los trabajadores migrantes y las remesas: La mayoría de los trabajadores migrantes uzbekos en Rusia envían sus salarios en línea mediante aplicaciones bancarias, por lo que este decreto no amenaza directamente las pequeñas transferencias diarias; sin embargo, nuestros compatriotas que trabajan en Rusia y regresan con sus ahorros en efectivo deben ahora vigilar estrictamente no superar el millón de rublos, y probar las sumas importantes con extractos bancarios o utilizar tarjetas bancarias;

Obstáculo para las pequeñas empresas y comerciantes: Para los empresarios individuales y microempresas que practican el comercio «lanzadera» e importan mercancías con efectivo, la prohibición total los obligará a pasar completamente a los pagos bancarios oficiales.

¿Cree usted que el límite de 1 millón de rublos para la salida de efectivo de Rusia y la prohibición total para empresarios tendrán un impacto negativo en los trabajadores migrantes y el comercio mutuo? ¿Cuál cree que es la mejor manera para que nuestros compatriotas que trabajan en Rusia repatrien sus fondos de forma segura? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del decreto, importante para todos nuestros compatriotas que regresan de Rusia, con sus seres queridos!