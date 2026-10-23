En Rusia, « viudas negras » envían hombres a la guerra para cobrar indemnizaciones

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En Rusia, « viudas negras » envían hombres a la guerra para cobrar indemnizaciones

En Rusia, han surgido informes sobre mujeres que se casan con hombres que parten al servicio militar para intentar obtener la indemnización pagada en caso de fallecimiento. El público llama a estas mujeres «viudas negras». Se dice que su objetivo es contraer matrimonio para cobrar las compensaciones militares.

Según los datos, cuando un militar muere, su familia puede recibir hasta 5 millones de rublos (unos 64 000 dólares) en indemnizaciones. En algunos casos, el pago supera los 8 millones de rublos, lo que ha intensificado las discusiones sobre matrimonios sospechosos en torno a estas sumas.

Mariya, de 37 años y residente en San Petersburgo, afirma que su padre murió en el frente de Ucrania. Sin embargo, ella no sabía que su padre se había alistado ni que se había casado con una mujer 22 años menor que él. Según Mariya, la nueva esposa lo envió a la guerra solo dos días después de la boda y, tras su muerte, cobró la indemnización.

El tema se debatió ampliamente tras la publicación de un video de la agente inmobiliaria Marina Orlova en redes sociales. Ella habló sobre casarse con hombres que participan en la operación militar especial por 8 millones de rublos para luego comprar un apartamento barato. Sus palabras causaron fuertes críticas.

Posteriormente, se informó que Orlova fue procesada, recibió una sentencia suspendida y se disculpó públicamente por sus declaraciones.

En el krai de Primorie también se han difundido datos sobre casos similares, mencionando la posible implicación de un militar, un sargento y un contador militar. Sin embargo, no hay información precisa sobre si todas las acusaciones han sido probadas en los tribunales.

Estos sucesos ponen sobre la mesa el control de las relaciones familiares de los militares y las indemnizaciones pagadas. No obstante, cada acusación debe ser evaluada con pruebas durante una investigación y un proceso judicial.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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