El líder estadounidense habló sobre la reunión que mantuvo con el presidente ruso Vladímir Putin al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con periodistas tras su participación en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

El presidente estadounidense Donald Trump criticó duramente las acciones de Washington en la guerra entre Rusia y Ucrania. Señaló que Estados Unidos se comportó muy mal durante este conflicto. Al mismo tiempo, el líder estadounidense afirmó que, tras su conversación con Vladímir Putin, las posibilidades de resolver la guerra por la vía pacífica son mucho mayores.

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Según Trump, le preguntó a Putin si Rusia habría iniciado una operación militar especial en Ucrania si él hubiera sido presidente de EE. UU. en lugar de Joe Biden.

« Anoche, Putin habló de esto. Dijo: "Eso nunca habría ocurrido". Yo le pregunté en realidad: "Incluso si yo hubiera sido presidente, ¿habría dado ese paso?". Él respondió: "No, eso nunca habría ocurrido". »

« Todo fue organizado muy mal. Nuestro país se comportó muy mal en esta situación », dijo Trump.

De este modo, el presidente estadounidense criticó el enfoque de la administración anterior de EE. UU. respecto al surgimiento y la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Trump afirmó que hay altas posibilidades de terminar la guerra

El líder estadounidense también destacó que las negociaciones con Rusia están avanzando con éxito. En su opinión, existen actualmente muy buenas oportunidades para poner fin a la guerra en Ucrania y alcanzar un acuerdo de paz.

Trump valoró positivamente los resultados de sus recientes contactos con los líderes rusos. Según él, Vladímir Putin ha expresado claramente su deseo de detener el conflicto y resolverlo por vías político-diplomáticas.

« Ahora hay muy buenas oportunidades para lograr la paz », subrayó el presidente estadounidense durante la entrevista con los periodistas.

Sin embargo, las declaraciones de Trump no ofrecieron información precisa sobre cuándo se alcanzaría un acuerdo de paz ni bajo qué condiciones se llevaría a cabo.

Así, el líder estadounidense, por un lado, criticó la política anterior de EE. UU. en la guerra ruso-ucraniana y, por otro, evaluó positivamente las posibilidades de terminar el conflicto mediante negociaciones con Moscú.