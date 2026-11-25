Aleksandr Lukashenko se declara dispuesto a llevar a Volodímir Zelenski a Moscú
El presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, en una entrevista concedida a la prestigiosa revista francesa Le Point declaró que está dispuesto a volar a Moscú en el mismo avión que el líder ucraniano Volodímir Zelenski y garantizar personalmente su seguridad.
«Podemos sentarnos y hablar»
Aunque Lukashenko calificó de radical la exigencia del presidente ruso Vladímir Putin de celebrar las negociaciones en Moscú, ofreció su mediación como vía de salida. Según él, Rusia ganará la guerra, por lo que es necesario sentarse a negociar:
«Puedo subir al avión con Zelenski y podemos ir a Moscú. Puedo acompañarlo como garante de su seguridad. Podemos sentarnos y hablar».
— Aleksandr Lukashenko (De la entrevista a la revista francesa Le Point)
Puntos clave de la declaración de Lukashenko
Tema
Detalles y contenido de la postura
Fuente
Entrevista concedida a la revista francesa Le Point
Propuesta principal
Volar a Moscú con Zelenski para sentarse a hablar
Cuestión de seguridad
Lukashenko se ofreció a ser el garante de la seguridad personal del presidente ucraniano
Evaluación de la exigencia del Kremlin
Calificó la exigencia de Putin de celebrar las negociaciones solo en Moscú como «radical»
Perspectiva del conflicto
Afirmó que Rusia ganará la guerra
Cabe recordar que Volodímir Zelenski reaccionó anteriormente con dureza a esta iniciativa diciendo: «¿Acaso soy un paquete?» rechazando la idea de volar a Moscú e invitando, por el contrario, a Lukashenko y Putin a Kiev bajo garantías de seguridad.
¿Cree usted que la propuesta de Aleksandr Lukashenko de ser el «garante de seguridad» puede tener algún impacto real en el proceso de negociaciones diplomáticas?
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