El presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, en una entrevista concedida a la prestigiosa revista francesa Le Point declaró que está dispuesto a volar a Moscú en el mismo avión que el líder ucraniano Volodímir Zelenski y garantizar personalmente su seguridad.

«Podemos sentarnos y hablar»

Aunque Lukashenko calificó de radical la exigencia del presidente ruso Vladímir Putin de celebrar las negociaciones en Moscú, ofreció su mediación como vía de salida. Según él, Rusia ganará la guerra, por lo que es necesario sentarse a negociar:

«Puedo subir al avión con Zelenski y podemos ir a Moscú. Puedo acompañarlo como garante de su seguridad. Podemos sentarnos y hablar». — Aleksandr Lukashenko (De la entrevista a la revista francesa Le Point)

Puntos clave de la declaración de Lukashenko

Tema Detalles y contenido de la postura Fuente Entrevista concedida a la revista francesa Le Point Propuesta principal Volar a Moscú con Zelenski para sentarse a hablar Cuestión de seguridad Lukashenko se ofreció a ser el garante de la seguridad personal del presidente ucraniano Evaluación de la exigencia del Kremlin Calificó la exigencia de Putin de celebrar las negociaciones solo en Moscú como «radical» Perspectiva del conflicto Afirmó que Rusia ganará la guerra

Cabe recordar que Volodímir Zelenski reaccionó anteriormente con dureza a esta iniciativa diciendo: «¿Acaso soy un paquete?» rechazando la idea de volar a Moscú e invitando, por el contrario, a Lukashenko y Putin a Kiev bajo garantías de seguridad.

¿Cree usted que la propuesta de Aleksandr Lukashenko de ser el «garante de seguridad» puede tener algún impacto real en el proceso de negociaciones diplomáticas?

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