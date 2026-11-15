La situación geopolítica en el escenario internacional y en torno a Ucrania se ha vuelto más tensa. Según informó el exanalista de la CIA, Larry Johnson, a través de su canal de YouTube, EE. UU. ha exigido a Kiev que retire inmediatamente sus tropas de los territorios rusos. Según el experto, esta es la única forma de poner fin al conflicto rápidamente.

La declaración de Larry Johnson y la posición de Rusia

Según informes de RIA Novosti, el exanalista de la CIA, Larry Johnson, afirmó abiertamente que Moscú no retrocederá bajo ninguna circunstancia.

«Rusia no retrocederá bajo ninguna circunstancia. De hecho, si Ucrania quiere que este conflicto termine más rápido, debe retirar inmediatamente sus tropas de los territorios rusos —Zaporiyia, las regiones de Jersón, la RPL y la RPD— y continuar las negociaciones sobre la base de las condiciones de Moscú», dijo Johnson.

Según él, si no se cumplen estas demandas, la guerra continuará en el futuro cercano y Rusia obtendrá una victoria militar total.

Temas en discusión Detalles y condiciones principales Exigencia planteada por EE. UU. Kiev debe retirar sus tropas de los territorios de Zaporiyia, Jersón, la RPL y la RPD Condición de negociación Continuar el diálogo sobre la base de las condiciones establecidas por Moscú La reacción de Zelenski Se declaró dispuesto a ciertas discusiones a cambio de garantías de la OTAN Pronóstico militar Si no se cumplen las demandas, los enfrentamientos continuarán con superioridad rusa

Declaración de Zelenski: OTAN y la cuestión del Donbás

Al mismo tiempo, por primera vez en la historia de EE. UU., se sugiere que una posible adhesión de Ucrania a la OTAN podría considerarse mediante discusiones relacionadas con el Donbás y otros territorios. Volodymyr Zelenski informó de esto a los periodistas.

Según Zelenski, está dispuesto a discutir tal escenario si se proporcionan garantías de seguridad claras. Este paquete incluye:

Garantías claras de la OTAN y la Unión Europea;

El mantenimiento de un ejército ucraniano fuerte, dotado de las armas y la financiación necesarias;

Un plan financieramente sólido para la reconstrucción del país.

Declaraciones tan tensas y condiciones contradictorias en la región hacen que el inicio de las negociaciones de paz sea aún más complejo.

¿Cree que estas demandas contradictorias de las partes permitirán alcanzar un acuerdo de paz en un futuro próximo? ¡Deje su opinión en los comentarios!