El líder de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció que las negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, celebradas en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, podrían marcar un punto de inflexión en la resolución del conflicto. En una entrevista con la agencia Reuters, Trump no descartó la posibilidad de que se produzca un gran cambio político esta misma semana.

«Algo podría suceder allí»: Optimismo en la Casa Blanca

PeriodistasAl responder a la pregunta de los periodistas sobre si podría haber un cambio drástico en las negociaciones esta semana, el presidente estadounidense hizo una declaración con una confianza inesperada. Destacó que todas las condiciones necesarias para poner fin a los sangrientos enfrentamientos, no solo en Oriente Medio sino también entre Rusia y Ucrania, están ahora plenamente maduras.

Hablando con los periodistas en la Casa Blanca, Trump señaló que ambas partes están mental y económicamente agotadas por las prolongadas hostilidades.

Asunto principal Declaración de Donald Trump Significado político y resultado esperado Lugar y formato de las negociaciones Abu Dabi (EAU), encuentro trilateral cara a cara Rusia, Estados Unidos y Ucrania, por primera vez en meses alrededor de una mesa Plazo del punto de inflexión «Algo podría suceder esta misma semana» Las partes discuten los términos finales tras largos debates Estado de ánimo de las partes «Tanto Moscú como Kiev están cansados de este conflicto» La presión en el frente y la escasez de recursos aumentan la necesidad de un compromiso El papel de Estados Unidos y Trump «Aunque esto no afecte a nuestro país, me afecta personalmente a mí» Trump ve el proceso como una victoria política personal y una fórmula para la paz global

«Soy capaz de unirlos. En este preciso momento, mientras hablamos, las reuniones continúan allí y se están desarrollando normalmente. Estamos tratando de resolver esto porque, aunque no nos afecte directamente como país, me afecta personalmente a mí». — Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos.

¿Qué está pasando tras bambalinas?

En Abu Dabi, el diálogo constituye el primer contacto diplomático trilateral directo tras una pausa de varios meses. En los últimos meses, representantes de Washington habían visitado Moscú y Kiev por separado para intentar acordar los términos en un formato bilateral.

Actualmente, en las conversaciones a puerta cerrada en los EAU, la atención se centra en las garantías de seguridad tras el alto el fuego, las líneas de demarcación y el estatus futuro de la región. La audaz declaración de Trump podría indicar que las partes se acercan a un denominador común importante sobre el borrador del acuerdo.

¿Cree usted que con los esfuerzos de Trump realmente se logrará un acuerdo para detener la guerra esta semana, o es simplemente otra declaración política? Deje su opinión en los comentarios.