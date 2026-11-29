Durante la noche del 28 al 29 de noviembre, Rusia atacó el territorio ucraniano con 140 drones de ataque. La defensa aérea ucraniana derribó o neutralizó 101 de ellos mediante medios electrónicos. El ataque causó impactos en 27 lugares, según informó la agencia UNN, citando a la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Se informó que entre los vehículos aéreos no tripulados lanzados por Rusia se encontraban drones de ataque tipo «Shahed», así como drones señuelo tipo «Gerbera» y «Parodiya». 93 de los drones «Shahed» estaban equipados con motores a reacción.

Los ataques se llevaron a cabo desde las direcciones de las ciudades rusas de Orel y Millerovo, así como desde el territorio de Donetsk temporalmente ocupado por Rusia y la localidad de Gvardeyskoye en Crimea.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, a las 07:30 del 29 de noviembre, la defensa aérea había destruido o neutralizado 101 drones enemigos. 55 de ellos eran drones «Shahed» con motor a reacción.

Asimismo, los medios de ataque aéreo rusos impactaron en 27 lugares, mientras que los restos de los drones derribados cayeron en otras 13 zonas.

En la respuesta al ataque participaron la aviación ucraniana, tropas de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como grupos de fuego móviles.

En el momento de la publicación, la Fuerza Aérea informó que varios drones rusos más seguían operando en el espacio aéreo ucraniano, por lo que el ataque continuaba.