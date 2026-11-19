Tercer ataque en una semana contra el puente de Crimea
El puente de Kerch, que conecta la península de Crimea, anexionada por Rusia, con el territorio ruso, ha sido objeto de un nuevo ataque. Tras el incidente, el tráfico fue suspendido temporalmente. La información fue comunicada la noche del 19 de noviembre por Serguéi Aksiónov, jefe de Crimea designado por Rusia, a través de su canal de Telegram.
«El tráfico en el puente de Crimea ha sido suspendido temporalmente tras un nuevo ataque. Todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar. Se están evaluando los daños», escribió Aksiónov.
Este es el tercer ataque contra el puente en una semana. Ya se habían producido impactos los días 16 y 17 de noviembre. Como resultado del segundo ataque, una sección de 227 metros de la calzada del puente que cruza el estrecho de Kerch se derrumbó. La sección ferroviaria también resultó dañada, aunque posteriormente se restableció el tráfico de trenes.
Las consecuencias exactas del tercer ataque aún no se conocen. Algunas fuentes han difundido informes de que los impactos se dirigieron a la parte ferroviaria del puente, pero esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Una fuente de las fuerzas armadas ucranianas comentó al periódico The Guardian que los ataques anteriores se llevaron a cabo con el objetivo de poner al presidente ruso, Vladímir Putin, en una situación incómoda en el ámbito internacional. Según señaló, el puente de Crimea es uno de los símbolos del gobierno de Putin. Al destruirlo, se busca golpear la percepción de poder del líder ruso.
Como contexto, el puente de Crimea fue inaugurado en 2018 y conecta el territorio ruso con la península de Crimea, anexionada en 2014. Ucrania considera ilegal la construcción del puente. Kiev ya lo había atacado anteriormente: el puente resultó dañado por la explosión de un camión bomba en 2022 y por un ataque con drones marítimos en 2023.
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