El puente de Kerch, que conecta la península de Crimea, anexionada por Rusia, con el territorio ruso, ha sido objeto de un nuevo ataque. Tras el incidente, el tráfico fue suspendido temporalmente. La información fue comunicada la noche del 19 de noviembre por Serguéi Aksiónov, jefe de Crimea designado por Rusia, a través de su canal de Telegram.

«El tráfico en el puente de Crimea ha sido suspendido temporalmente tras un nuevo ataque. Todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar. Se están evaluando los daños», escribió Aksiónov.

Este es el tercer ataque contra el puente en una semana. Ya se habían producido impactos los días 16 y 17 de noviembre. Como resultado del segundo ataque, una sección de 227 metros de la calzada del puente que cruza el estrecho de Kerch se derrumbó. La sección ferroviaria también resultó dañada, aunque posteriormente se restableció el tráfico de trenes.