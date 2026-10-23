La ONU advierte que nuestro planeta está al borde de una catástrofe global

La Tierra se dirige hacia el escenario más peligroso del calentamiento global. Según un nuevo informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la temperatura media del planeta para finales de siglo, en comparación con la era preindustrial, de 2,8 grados Celsius podría aumentar.

Los expertos advierten que esta cifra es peor que la estimación de 2,5 grados del año pasado, dejando a la humanidad frente a graves desastres naturales.

« Cada fracción de grado significa nuevas víctimas »

La directora del PNUMA, Inger Andersen, subrayó que el objetivo principal establecido en el Acuerdo de París de 2015, limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados está en grave peligro:

La creciente escala de los desastres: Cada pequeño cambio por encima de 1,5 grados multiplica los riesgos de inundaciones mortales, olas de calor e incendios forestales;

Situación práctica: Según datos del servicio europeo de vigilancia climática «Copernicus», el aumento de la temperatura media global en el periodo de tres años 2023-2025 ya ha superado el umbral de 1,5 grados.

¿Por qué han empeorado drásticamente las previsiones? El factor estadounidense

Los analistas de la ONU vinculan la disminución de las esperanzas climáticas a las políticas de los principales países emisores de gases de efecto invernadero:

La posición de Washington: El abandono por parte de Estados Unidos de sus planes y compromisos climáticos anteriores durante la administración de Donald Trump se señala como una de las causas principales del empeoramiento de las previsiones;

Contribución global: Este paso de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo después de China, ha tenido un impacto negativo en el proceso general.

Escenarios de fin de siglo: Incluso en el mejor de los casos, 2,1 grados

El informe presenta tres escenarios principales para el futuro hasta el año 2100:

Trayectoria actual: Si se mantiene la situación actual, la temperatura para finales de siglo aumentará 2,8 grados; aumentará;

Si se cumplen los compromisos: Si todos los países del mundo cumplen plenamente sus planes climáticos actuales, el calentamiento será de 2,6 grados; será;

Escenario más optimista: Incluso si todos los países logran plena y oportunamente sus objetivos de «neutralidad climática», la temperatura aumentará inevitablemente 2,1 grados. aumentará inevitablemente.

Por ello, los expertos internacionales señalan que ahora es necesario centrarse en reducir el tiempo de superación del umbral de 1,5 grados y fortalecer urgentemente las medidas de protección de la naturaleza.