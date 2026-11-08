2026 podría actualizar el ranking de los años más cálidos de la historia

El año 2026 podría registrarse como el segundo año más cálido en la historia de las observaciones meteorológicas. Así lo informó Copernicus, el servicio europeo de vigilancia del cambio climático.

Según las previsiones de los expertos, existe una probabilidad de aproximadamente el 80 % de que 2026 ocupe el segundo lugar en la historia en términos de temperatura media global. Al mismo tiempo, la probabilidad de que la temperatura de este año iguale o supere el récord registrado en 2024 se estima en alrededor del 20 %.

Según los cálculos, se espera que la temperatura media global durante 2026 sea entre 1,56 y 1,61 grados Celsius superior a la del periodo preindustrial de 1850-1900. Asimismo, la probabilidad de que la temperatura supere el umbral de 1,5 grados se estima en más del 99 %.

Si estas previsiones se confirman, 2026 pasará a la historia como el segundo año natural en el que la temperatura global supera en 1,5 grados el nivel preindustrial. Hasta ahora, dicho indicador se había observado en 2024.

Además, los climatólogos prevén que la temperatura media global durante el periodo de cuatro años que abarca de 2023 a 2026 también superará el umbral de 1,5 grados. Este es uno de los signos importantes que indican que el proceso de calentamiento global en el planeta continúa a un ritmo elevado.

Como referencia, el Acuerdo de París sobre el clima establece esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados en comparación con el periodo preindustrial. Este objetivo es de gran importancia para reducir las consecuencias negativas del cambio climático.

Al mismo tiempo, los expertos subrayan que el hecho de que la temperatura global supere el umbral de 1,5 grados en un año natural concreto no significa que el objetivo a largo plazo del Acuerdo de París haya sido incumplido definitivamente. Esto se debe a que dicho umbral en el acuerdo se evalúa en función de los cambios de temperatura a largo plazo, no de años aislados.