81.ª sesión de la ONU: La delegación de Uzbekistán participa en los debates en Nueva York

En Nueva York, uno de los eventos políticos y diplomáticos más importantes del mundo — la semana de alto nivel en el marco de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha comenzado. Se espera que cerca de 130 jefes de Estado participen personalmente. Uzbekistán también participa en este espacio de diálogo internacional con su delegación, encabezada por la jefa de la Administración Presidencial, Saida Mirziyoyeva .

La delegación uzbeka escuchó los discursos de varios jefes de Estado y representantes de alto nivel durante los debates generales de la Asamblea General.

La sesión de este año se celebra bajo el lema «Restaurar la confianza, gestionar los cambios: una Organización de las Naciones Unidas que produce resultados para todos».

Los líderes mundiales reunidos en Nueva York

La semana anual de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas permite a los jefes de Estado y de gobierno discutir los temas más urgentes de la agenda internacional.

Debates generales de la 81.ª sesión del 22 al 26 de septiembre, y luego el 28 de septiembre . Durante este proceso, los jefes de Estado y representantes de alto nivel exponen la posición de sus países y sus enfoques sobre cuestiones internacionales desde la tribuna de la Asamblea General.

Según las Naciones Unidas, está prevista la participación personal de cerca de 130 jefes de Estado y de gobierno en la semana de alto nivel.

En este sentido, la sede de la ONU en Nueva York se convierte durante varios días en uno de los principales centros de la diplomacia internacional.

La delegación uzbeka también participa en importantes debates

Durante los debates generales, la delegación de Uzbekistán escucha los discursos de los líderes de diversos países.

Estos diálogos constituyen una plataforma importante para exponer abiertamente los puntos de vista de los países sobre cuestiones internacionales y regionales, intercambiar ideas y discutir nuevas áreas de cooperación.

La Asamblea General es el principal órgano de formulación de políticas de la ONU, donde los 193 Estados miembros de la organización tienen derecho a voto igualitario.

¿Qué hay en la agenda de la 81.ª sesión?

La sesión actual no se limita a los discursos de los jefes de Estado.

Según el programa oficial de la ONU, se llevan a cabo una serie de reuniones y eventos especiales en el marco de la semana de alto nivel.

Entre ellos:

una reunión de alto nivel dedicada al 40.º aniversario del derecho al desarrollo;

cuestiones de acción climática y transición justa;

los riesgos asociados con el aumento del nivel del mar;

la prevención y preparación ante pandemias;

el 25.º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Durban;

cuestiones sobre la eliminación total de las armas nucleares.

Además, la gobernanza de la inteligencia artificial, la paz y la seguridad, y el desarrollo sostenible se encuentran entre los temas importantes de la agenda internacional.

¿Por qué son importantes los discursos en la tribuna de la Asamblea General?

Los debates generales de la Asamblea General de la ONU son una de las principales plataformas diplomáticas donde los Estados exponen sus puntos de vista ante la comunidad internacional.

Los jefes de Estado y representantes de alto nivel tienen la oportunidad de expresar sus posiciones sobre problemas globales, paz y seguridad, desarrollo económico, cambio climático, tecnologías y cooperación internacional.

En la sesión actual, estos diálogos se agrupan en torno al tema de «restaurar la confianza» y gestionar los cambios.

La importancia del espacio de la ONU para Uzbekistán

Uzbekistán coopera con la ONU en muchas áreas. Las sesiones de la Asamblea General permiten presentar los enfoques del país sobre la cooperación internacional y dialogar con representantes de otros Estados.

El Presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev , en su discurso durante la 80.ª sesión de la Asamblea General en 2025, hizo hincapié en el fortalecimiento del papel de las instituciones internacionales, la garantía de la paz y la seguridad, y las cuestiones de desarrollo sostenible.

En la actual 81.ª sesión, los Estados miembros de la ONU intercambian nuevamente sus puntos de vista sobre problemas globales y regionales.

Los debates generales continúan

Los debates generales en el marco de la 81.ª sesión de la ONU hasta el 28 de septiembre . Durante este período, muchos otros jefes de Estado y representantes de alto nivel pronunciarán discursos en la tribuna de la Asamblea General.

Asimismo, en el marco de la sesión se celebrarán reuniones de alto nivel sobre temas globales como el clima, la salud, la inteligencia artificial, la paz y la seguridad, y el aumento del nivel del mar.

Así, la 81.ª sesión iniciada en Nueva York sigue siendo un espacio internacional donde continúan no solo los discursos tradicionales de los jefes de Estado, sino también diálogos multilaterales sobre los problemas actuales del mundo. La participación de la delegación uzbeka en este proceso es parte de la actividad diplomática multilateral del país en el marco de la ONU.