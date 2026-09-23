Hablando en Nueva York en el marco de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan hizo declaraciones que sacudieron a la comunidad internacional y a los centros de la política global. Según la agencia Anadolu, el líder turco anunció la posición firme de Ankara sobre una conclusión justa para la sangrienta guerra entre Rusia y Ucrania: «En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, esperamos sinceramente que termine manteniendo plenamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania». Erdoğan enfatizó que Turquía mantiene contactos regulares con todas las partes, esforzándose por garantizar la seguridad de la navegación en el Mar Negro, evitar una crisis alimentaria y prevenir la expansión del conflicto a regiones más amplias.

En particular, condenó enérgicamente los ataques contra buques mercantes en el Mar Negro, afirmando que son acciones absolutamente inaceptables, independientemente de quién las lleve a cabo. Sin embargo, la parte más revolucionaria del discurso se dirigió a la estructura de la ONU: Erdoğan pidió privar a los «Cinco permanentes» del Consejo de Seguridad — EE. UU., Rusia, China, el Reino Unido y Francia — de su derecho de «veto» absoluto, abolir por completo la institución de los miembros permanentes y transferir todos los poderes a una Asamblea General con igualdad de derechos.

¿Cómo afectará esta firme exigencia de Ankara sobre la integridad de Ucrania a las relaciones con el Kremlin, se llevará a cabo la reforma de la ONU bajo el lema «El mundo es más grande que cinco» y podrá el Mar Negro volver a ser un corredor mundial de granos?

«Integridad territorial, ataques en el Mar Negro y retirada del derecho de veto»: 5 puntos clave de la declaración de Erdoğan

Las iniciativas más importantes escuchadas desde la tribuna de la 81ª sesión de la ONU:

Soberanía e integridad de Ucrania: El presidente turco declaró abiertamente que la guerra debe terminar solo y exclusivamente manteniendo las fronteras internacionalmente reconocidas y la integridad de Ucrania;

Privar al «Big Five» del veto: Erdoğan pidió abolir el monopolio y el derecho de veto de Rusia, EE. UU., China, el Reino Unido y Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU;

Fortalecer los poderes de la Asamblea General de la ONU: Turquía presiona para abandonar la institución de «miembros permanentes» y transferir el poder de decisión a la Asamblea General, donde todos los estados son iguales;

Poner fin a los ataques en el Mar Negro: Se condenaron los ataques contra buques comerciales y se declaró que la navegación libre y segura en el mar debe estar garantizada;

Seguridad alimentaria mundial: Ankara confirmó que seguirá desempeñando el papel de mediador principal en las rutas marítimas y las negociaciones de paz para evitar el riesgo de hambruna mundial.

La fórmula de paz y reforma de Erdoğan: comparación entre las propuestas de Ankara y el sistema actual

Cuestiones de seguridad internacional y diferencias importantes en la posición turca:

Indicadores y direcciones Sistema internacional actual (Status quo) Nuevo sistema propuesto por Erdoğan Solución a la guerra en Ucrania Territorios congelados o compromiso desconocido Es obligatorio mantener la plena soberanía e integridad territorial de Ucrania Consejo de Seguridad de la ONU 5 estados permanentes tienen derecho de veto absoluto Abolición total del derecho de veto y de la institución de miembros permanentes Centro de toma de decisiones Monopolio de 5 superpotencias en un círculo estrecho Fortalecimiento de los poderes de la Asamblea General donde todos los estados son iguales Situación en el Mar Negro Ataques de misiles y drones contra buques mercantes Cese absoluto de los ataques y garantía de navegación segura en el mar Seguridad alimentaria Obstáculos, crisis logística y aumento de precios Corredores de transporte totalmente abiertos bajo garantía de la ONU y Ankara Rol geopolítico de Turquía Neutral que dialoga con ambas partes Principal defensor de la justicia global y de un mundo multipolar

Experticia en geopolítica y seguridad internacional: ¿qué significa la declaración de Erdoğan?

Conclusiones de analistas diplomáticos y expertos en relaciones internacionales:

Señal clara y de principios a Moscú: Erdoğan Vladimir Putin a pesar de tener relaciones personales cercanas con él, reafirmó abiertamente desde la tribuna de la ONU la integridad territorial de Ucrania; esta es una confirmación firme de que Ankara nunca reconocerá como legal la anexión de tierras ocupadas por Rusia;

Doctrina «El mundo es más grande que cinco» (World is bigger than 5): Esta idea, promovida por Erdoğan durante años, resuena con más fuerza en el contexto de las crisis geopolíticas actuales (masacre de Gaza, tragedia ucraniana); el hecho de que el sistema quede paralizado si uno de los 5 países del Consejo de Seguridad es el agresor o ejerce el veto demuestra la inevitabilidad de las reformas;

Control del Mar Negro: Los ataques marítimos entre Rusia y Ucrania amenazan directamente la seguridad regional de Turquía en el marco de la «Convención de Montreux»; la firme exigencia de Erdoğan indica que Ankara podría reforzar el control marítimo para garantizar la seguridad de los buques comerciales en la región;

Rol de líder del Sur Global y del mundo islámico: Al oponerse al derecho de veto, Erdoğan consolida su estatus de líder informal y defensor de la justicia global para los países musulmanes, africanos y latinoamericanos que no tienen voz en el Consejo de Seguridad.

Este discurso histórico de Recep Tayyip Erdoğan en la tribuna de la ONU demostró que el antiguo sistema de gobierno mundial ha cumplido su plazo y que la paz solo puede llegar con un nuevo orden justo.

¿Cree usted que el «Big Five» del Consejo de Seguridad de la ONU puede renunciar a su derecho de veto y reformar radicalmente el sistema de la organización? ¿Cree, como enfatizó Erdoğan, que la guerra en Ucrania terminará con una paz que preserve su integridad territorial? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis estratégico destinado a cambiar la política mundial con todos sus amigos!