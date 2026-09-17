Un gran conflicto diplomático ha estallado en la escena internacional antes de la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha rechazado oficialmente, por segundo año consecutivo, la concesión de visas de entrada a EE. UU. a Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, y a decenas de altos funcionarios palestinos. Según Associated Press (AP), el Departamento de Estado justificó esta decisión alegando que la Autoridad Palestina no ha cumplido con sus compromisos en los acuerdos de paz con Israel, en particular por continuar con las demandas contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional (CPI), así como por seguir pagando indemnizaciones a las familias de personas que atacaron a israelíes.

Como señala « The Times of Israel », debido a las restricciones de visa, el vuelo de la delegación que acompañaba a Mahmoud Abbas a Nueva York fue cancelado, obligando a la parte palestina a presentar una resolución especial que permitiera a Abbas hablar ante la Asamblea General mediante videoconferencia. La comunidad internacional recuerda que Estados Unidos está violando sus obligaciones como país anfitrión de la sede de la ONU, señalando que diplomáticos rusos ya habían sufrido un bloqueo de visas similar anteriormente.

¿Qué impacto tendrá esta dura sanción de visados de Washington en el conflicto palestino-israelí, qué declarará Abbas en la tribuna de la ONU y están utilizando los Estados Unidos su estatus de país anfitrión como un arma geopolítica?

« Falta de reformas y quejas ante tribunales internacionales »: las razones oficiales del Departamento de Estado

Principales reclamos de Washington contra los líderes palestinos:

Incumplimiento de compromisos: El Departamento de Estado de EE. UU. citó como razón principal que el gobierno palestino no ha implementado los acuerdos de paz previos ni las reformas políticas prometidas;

Demandas en tribunales internacionales: La presentación continua de solicitudes por parte de la administración de Mahmoud Abbas ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra Israel fue calificada por Washington como «sabotaje a las perspectivas de paz»;

Pagos a familias de atacantes: Se condenó firmemente el mantenimiento de la ayuda financiera del presupuesto de Ramallah a personas encarceladas por ataques contra israelíes y a sus familias;

Extensión de sanciones: El Departamento de Estado anunció oficialmente que las sanciones que prohíben la concesión de visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y funcionarios de la Autoridad Palestina se mantendrán estrictamente.

« Discurso en línea y diplomáticos acreditados »: ¿Cómo participa Palestina en la ONU?

Detalles sobre la participación de Mahmoud Abbas y la delegación en Nueva York:

Prohibición para decenas de funcionarios: Según información de « The Times of Israel », las solicitudes de visa de decenas de funcionarios palestinos que debían acompañar a Mahmoud Abbas a Nueva York fueron rechazadas;

Formato de videoconferencia: La misión permanente de Palestina ante la ONU presentó un proyecto de resolución a la Asamblea General exigiendo, al igual que el año pasado, el derecho de Mahmoud Abbas a hablar desde la tribuna mediante una conexión de video en línea;

Representantes en Nueva York: A pesar de las restricciones de visa, Palestina estará representada en las sesiones en vivo de la Asamblea General por diplomáticos palestinos que ya están acreditados ante la ONU y se encuentran en Estados Unidos.

Responsabilidad del país anfitrión y protestas internacionales

Conflicto entre las restricciones de visa de EE. UU. y las normas del derecho internacional:

Violación del acuerdo de la ONU de 1947: Según las normas del derecho internacional, Estados Unidos, como país anfitrión de la sede de la ONU, está obligado a garantizar el acceso sin obstáculos a todos los Estados miembros y observadores oficiales para participar en los eventos;

Caso relacionado con la delegación rusa: Anteriormente, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunció la negativa de visa a un delegado ruso que debía participar en una sesión del Comité de Información, calificándolo como una «violación flagrante del acuerdo con el país anfitrión»;

Herramienta de presión diplomática: Los analistas internacionales destacan que Washington utiliza la palanca de las visas como una herramienta de presión política y castigo contra los líderes que adoptan posiciones opuestas.

Esta prohibición de visa impuesta por la administración de Donald Trump al líder palestino preparó el terreno para que los debates generales de la Asamblea General de la ONU en Nueva York comenzaran en un clima aún más tenso y conflictivo que en el pasado.

¿Cree usted que la negativa de Estados Unidos a conceder visas a jefes de Estado y diplomáticos extranjeros que vienen a participar en eventos de la ONU cumple con las normas del derecho internacional? ¿La exclusión de Mahmoud Abbas de Nueva York no aumentará las tensiones en Oriente Medio? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este análisis del conflicto diplomático en torno a la tribuna de la ONU con todos los entusiastas de la política y sus amigos!