El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que tras la disolución de la URSS, los países occidentales intentaron adaptar las reglas de las relaciones internacionales a sus propios intereses. Tomando como ejemplo las decisiones adoptadas en Yugoslavia, comparó este proceso con « sacar al genio de la botella ».

Sin embargo, esta es la interpretación político-jurídica del líder ruso. Los acontecimientos en Yugoslavia, especialmente la cuestión de la legitimidad de la operación militar de la OTAN en 1999, siguen siendo uno de los temas más debatidos del derecho internacional.

¿Qué dijo exactamente Putin?

La declaración se produjo el 26 de julio de 2026 en San Petersburgo, durante un encuentro con miembros de la Armada rusa. Putin subrayó que el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se construyó sobre la base de la Carta de la ONU.

En su opinión, tras el colapso de la Unión Soviética, los países occidentales, considerándose vencedores de la Guerra Fría, comenzaron a reinterpretar las normas vigentes.

« Se tomaron decisiones que no se corresponden en absoluto con la Carta de la ONU. Simplemente sacaron al genio de la botella », declaró Putin.

El presidente ruso señaló como el ejemplo más claro de tales decisiones los acontecimientos en Yugoslavia y la división del pueblo serbio en los territorios de diferentes Estados.

¿Cuál fue el papel de la URSS en la ONU?

La Unión Soviética fue uno de los miembros fundadores de la ONU desde el 24 de octubre de 1945. Formaba parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y poseía derecho de veto.

Tras la disolución de la URSS, el 24 de diciembre de 1991, Borís Yeltsin informó al secretario general de la ONU que la Federación Rusa continuaría la membresía de la Unión Soviética en la organización, incluido el Consejo de Seguridad. Esta decisión fue respaldada por 11 Estados de la CEI.

Por lo tanto, Rusia conservó el papel de la URSS en la ONU, su estatus de miembro permanente y su derecho de veto. Las palabras de Putin no implican que los derechos oficiales hayan sido cancelados, sino que representan, según él, un argumento político de que Occidente intentó reducir la influencia internacional de Rusia.

¿Por qué se puso a Yugoslavia como ejemplo?

La República Federativa Socialista de Yugoslavia también era uno de los miembros fundadores de la ONU. A principios de la década de 1990, cuando el país se desintegró, surgieron en su lugar Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y otros Estados.

Las críticas de Putin se centran principalmente en el conflicto de Kosovo y en la campaña aérea lanzada por la OTAN contra Yugoslavia en 1999.

La OTAN justificó la operación militar con la necesidad de detener la violencia en Kosovo, prevenir una catástrofe humanitaria y alcanzar un acuerdo político. En aquel momento, la Alianza acusó a las fuerzas serbias de un uso excesivo de la fuerza contra la población civil.

¿Estaba la operación de la OTAN autorizada por la ONU?

El mayor debate jurídico surgió precisamente en torno a esta cuestión.

En marzo de 1999, cuando la OTAN inició los bombardeos aéreos, no se había adoptado ninguna resolución nueva del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara específicamente el uso de la fuerza militar. El entonces secretario general de la OTAN, Javier Solana, declaró abiertamente que, debido a una posible oposición en el Consejo de Seguridad, habría sido imposible aprobar la operación allí.

Tras finalizar la campaña aérea de 78 días, el 11 de junio de 1999, se aprobó la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autorizó el despliegue de fuerzas internacionales de seguridad en Kosovo, incluida la misión KFOR liderada por la OTAN.

Por esta razón, existen dos enfoques diferentes sobre el acontecimiento:

Rusia y varios juristas afirman que los ataques de la OTAN contradecían la Carta de la ONU al haberse llevado a cabo sin el mandato del Consejo de Seguridad;

los países de la OTAN, por su parte, justifican la operación como una medida de emergencia necesaria para detener un desastre humanitario.

¿Qué dice la Carta de la ONU sobre el uso de la fuerza?

El artículo 2 de la Carta de la ONU prohíbe a los Estados recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro país.

Las principales bases legales para el uso de la fuerza militar en el derecho internacional son:

el ejercicio del derecho a la legítima defensa individual o colectiva cuando un Estado sufre un ataque armado; la autorización por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de medidas militares para restablecer la paz.

El derecho a la autodefensa está consagrado en el artículo 51 de la Carta, mientras que el Consejo de Seguridad puede aplicar medidas coercitivas en el marco del Capítulo VII.

La « intervención humanitaria », en cambio, no se menciona en la Carta de la ONU como una base independiente clara y específica. Por ello, el caso de Kosovo se convirtió en un precedente controvertido que las partes interpretan de diversas maneras en conflictos militares posteriores.

¿Qué significa la frase « El genio salió de la botella »?

Según la lógica de Putin, si un grupo de Estados elude las normas comunes para utilizar la fuerza, otros países también podrían intentar en el futuro justificar sus acciones de la misma manera.

Es decir, el « genio » no es una única operación militar, sino el hábito de aplicar las reglas de manera diferente según la situación y los intereses.

Este punto de vista se ha expresado en repetidas ocasiones en la retórica de la política exterior rusa. Además de Yugoslavia, Putin ha vinculado las operaciones occidentales en Irak y Siria con la cuestión de la autoridad del Consejo de Seguridad.

A la propia Rusia se le plantea esta misma pregunta

Putin acusa a Occidente de aplicar selectivamente el derecho internacional. Sin embargo, los críticos de Moscú aplican exactamente los mismos criterios a las acciones militares de la propia Rusia.

Esto pone de relieve el conflicto fundamental en las relaciones internacionales: las grandes potencias afirman defender la Carta de la ONU, pero cada una busca explicar sus acciones con razones históricas, de seguridad o humanitarias particulares.

Por lo tanto, el debate no consiste únicamente en la pregunta « ¿quién rompió la regla primero? ». El problema central es si una excepción creada por un Estado puede servir posteriormente de base jurídica para otro.

¿Por qué es importante esta declaración ahora?

Las palabras de Putin demuestran que el conflicto entre Rusia y Occidente no se limita a Ucrania o a las sanciones. Las partes también mantienen posturas opuestas sobre cómo debe funcionar todo el sistema internacional configurado tras la Segunda Guerra Mundial.

Rusia afirma abogar por un mundo multipolar y unas reglas iguales para todos los Estados. Por su parte, los países occidentales justifican sus acciones con la necesidad de garantizar la seguridad, los derechos humanos y detener las crisis humanitarias.

La frase de Putin sobre « el genio que salió de la botella » expresa precisamente esta crisis de confianza: los Estados han dejado de creer en los argumentos jurídicos de los demás, y cada bando acusa a su rival de aplicar un doble rasero.

Conclusión principal

Putin calificó los acontecimientos de Yugoslavia como el punto de inflexión en el que Occidente se apartó del orden internacional basado en la Carta de la ONU.

Los bombardeos de la OTAN en 1999 comenzaron efectivamente sin una resolución específica del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara el uso de la fuerza. Sin embargo, la OTAN justificó dicha decisión por la necesidad de detener la crisis humanitaria en Kosovo.

Por lo tanto, la declaración de Putin contiene hechos que sirven de base para un debate jurídico, pero la conclusión de que « Occidente destruyó por completo el derecho internacional » constituye una interpretación política.

¿Cree que es posible utilizar la fuerza sin autorización de la ONU para detener una tragedia humanitaria o es imprescindible en cualquier caso la decisión del Consejo de Seguridad?