Una madre muere al intentar salvar a sus dos hijos de una corriente marina

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Una madre muere al intentar salvar a sus dos hijos de una corriente marina

Una mujer británica de 36 años falleció trágicamente en las Bahamas mientras intentaba salvar a sus dos hijos de una fuerte corriente marina. Así lo informó el diario Daily Mail .

Se informó que la familia se encontraba en el mar al sur de la isla de Bimini cuando una fuerte corriente arrastró a los dos hijos de la mujer. Lianne Gregory, quien se lanzó al agua para rescatar a sus hijos, terminó en dificultades debido a la corriente.

Según la policía de las Bahamas, el 20 de octubre, poco después de las 10:00, la comisaría de Alice Town en Bimini recibió un aviso sobre una mujer hallada inconsciente en la terminal de ferris. Cuando las autoridades llegaron, la mujer ya había sido trasladada a una clínica local. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero no pudieron reanimarla.

Los dos hijos de Lianne fueron rescatados del agua por los servicios de emergencia. El esposo de la mujer, Nathan Gregory, de 36 años, también intentó salvarla. Aunque intentó realizarle maniobras de reanimación, sus esfuerzos fueron en vano.

Lynton Stuart, capitán de un barco presente en el incidente, relató que la tripulación vio a los dos niños y a su madre en el agua. Los presentes lograron sacar a los niños, pero debido a la fuerte corriente, el rescate de la madre fue muy difícil. La tripulación del barco también intentó reanimarla, pero no fue posible salvarle la vida.

Un testigo calificó a Lianne de heroína, destacando que arriesgó su vida para salvar a sus hijos. Según él, los niños sabían nadar bien, pero la fuerte corriente marina convirtió la situación en peligrosa en un instante.

Se espera que se realice una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. La policía de las Bahamas ha iniciado una investigación. Según los datos preliminares, no se han encontrado indicios de delito.

Reino Unido El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó sus condolencias a los familiares de la fallecida, indicando que está en contacto con las autoridades locales y brindando el apoyo necesario a la familia.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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