¿Manchester City rumbo al Championship? Daily Mail revela los detalles

·73·Deportes
¿Manchester City rumbo al Championship? Daily Mail revela los detalles

La investigación financiera más sonada y prolongada en la historia del fútbol inglés se acerca a su fase decisiva. Según el prestigioso medio británico Daily Mail , el club Manchester City , acusado de múltiples infracciones de las normas financieras, podría enfrentarse a sanciones sin precedentes.

Después de que una comisión independiente declarara oficialmente al club culpable de fraude financiero, los «Citizens» presentaron una apelación. Sin embargo, es cada vez más probable que los acontecimientos se desarrollen mucho más rápido de lo que el club esperaba.

Sin espera por la apelación: ¿Por qué se anunciará la sanción antes?

El artículo analítico del Daily Mail indica que la dirección de la Premier League (EPL) tiene la intención de anunciar las medidas disciplinarias contra el club sin esperar al veredicto final de la apelación:

  • Límites de tiempo y riesgo de retraso: El proceso de apelación es extremadamente complejo y es poco probable que el resultado final se conozca antes de finales de enero;

  • El destino de la temporada: Para evitar una incertidumbre artificial en la tabla de posiciones, la dirección de la liga prefiere implementar las medidas rápidamente;

  • Mecanismo de sanción severa: Se espera que la principal sanción prevista para el retiro masivo de puntos y una gran multa financiera de cientos de millones sea aplicada.

¿Les espera el Championship a los «Citizens»?

Un retiro récord de puntos podría convertirse en una verdadera catástrofe para el club:

  • Descenso de la élite: Tal penalización de puntos provocaría el descenso automático de la Premier League y obligaría al equipo a pasar al menos una temporada en la segunda división inglesa: el Championship ;

  • Riesgo de quedarse varias temporadas: Si los puntos también se congelan o se deducen para las próximas temporadas, Manchester Citypodría ver su regreso a la élite retrasado, con el riesgo de permanecer en el Championship no solo una, sino varias temporadas;

  • Se descarta el escenario de la League Two: Al mismo tiempo, el medio señala que las especulaciones anteriores sobre un descenso del club a la cuarta división, la League Two, han sido descartadas.

Si estas sanciones se confirman oficialmente, supondrá un duro golpe para el futuro de uno de los clubes más grandes del mundo, así como para el destino de sus jugadores estrella y su cuerpo técnico.

Manchester CityPremier LeagueDaily MailSanciones EPLFútbol Inglés
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mourinho lanza una declaración explosiva sobre la sanción financiera de Manchester CityMourinho lanza una declaración explosiva sobre la sanción financiera de Manchester City9 octubre 08:08Abdukodir Husanov se convierte en el futbolista postsoviético más caro de la Premier LeagueAbdukodir Husanov se convierte en el futbolista postsoviético más caro de la Premier League8 octubre 07:11Con diez hombres, el Tottenham priva al Manchester United de la victoria en los últimos instantesCon diez hombres, el Tottenham priva al Manchester United de la victoria en los últimos instantes11 octubre 08:56Gritos de «¡De Zerbi, vete ya!»: la furia de los aficionados del TottenhamGritos de «¡De Zerbi, vete ya!»: la furia de los aficionados del Tottenham19 septiembre 21:44«¡Estamos construyendo el mejor club del mundo!»: La impactante declaración del entrenador del Arsenal«¡Estamos construyendo el mejor club del mundo!»: La impactante declaración del entrenador del Arsenal17 septiembre 13:38Manchester City declarado culpable de delitos financieros: ¿Le quitarán 25 puntos cada año?Manchester City declarado culpable de delitos financieros: ¿Le quitarán 25 puntos cada año?29 septiembre 20:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos