¿Manchester City rumbo al Championship? Daily Mail revela los detalles

La investigación financiera más sonada y prolongada en la historia del fútbol inglés se acerca a su fase decisiva. Según el prestigioso medio británico Daily Mail , el club Manchester City , acusado de múltiples infracciones de las normas financieras, podría enfrentarse a sanciones sin precedentes.

Después de que una comisión independiente declarara oficialmente al club culpable de fraude financiero, los «Citizens» presentaron una apelación. Sin embargo, es cada vez más probable que los acontecimientos se desarrollen mucho más rápido de lo que el club esperaba.

Sin espera por la apelación: ¿Por qué se anunciará la sanción antes?

El artículo analítico del Daily Mail indica que la dirección de la Premier League (EPL) tiene la intención de anunciar las medidas disciplinarias contra el club sin esperar al veredicto final de la apelación:

Límites de tiempo y riesgo de retraso: El proceso de apelación es extremadamente complejo y es poco probable que el resultado final se conozca antes de finales de enero;

El destino de la temporada: Para evitar una incertidumbre artificial en la tabla de posiciones, la dirección de la liga prefiere implementar las medidas rápidamente;

Mecanismo de sanción severa: Se espera que la principal sanción prevista para el retiro masivo de puntos y una gran multa financiera de cientos de millones sea aplicada.

¿Les espera el Championship a los «Citizens»?

Un retiro récord de puntos podría convertirse en una verdadera catástrofe para el club:

Descenso de la élite: Tal penalización de puntos provocaría el descenso automático de la Premier League y obligaría al equipo a pasar al menos una temporada en la segunda división inglesa: el Championship ;

Riesgo de quedarse varias temporadas: Si los puntos también se congelan o se deducen para las próximas temporadas, Manchester Citypodría ver su regreso a la élite retrasado, con el riesgo de permanecer en el Championship no solo una, sino varias temporadas;

Se descarta el escenario de la League Two: Al mismo tiempo, el medio señala que las especulaciones anteriores sobre un descenso del club a la cuarta división, la League Two, han sido descartadas.

Si estas sanciones se confirman oficialmente, supondrá un duro golpe para el futuro de uno de los clubes más grandes del mundo, así como para el destino de sus jugadores estrella y su cuerpo técnico.