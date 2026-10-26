Un hombre sobrevive tras ser prensado con basura en EE. UU.

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Un hombre sobrevive tras ser prensado con basura en EE. UU.

En el estado de Misisipi, Estados Unidos, un hombre que intentaba sacar algo de un contenedor de basura fue cargado junto con los residuos en un camión especial y quedó atrapado bajo el mecanismo de compactación. A pesar de sus graves heridas, sobrevivió. Así lo informó Daily Mail .

Se supo que un hombre llamado Craig Hill cayó dentro de un contenedor de basura cerca de una gasolinera. Antes de que pudiera salir, el camión recolector cargó los residuos del contenedor. El conductor no escuchó al hombre pidiendo auxilio y activó el mecanismo de compactación.

Los bomberos que llegaron al lugar brindaron primeros auxilios a la víctima y la trasladaron al centro médico de la Universidad de Misisipi en Jackson.

Las heridas del hombre eran graves. Los médicos realizaron una operación, colocando placas metálicas y clavos especiales para fortalecer su pelvis.

Al enterarse de lo sucedido, la hermana de Craig llegó desde Texas para ayudarlo. Ella inició una colecta benéfica en línea para cubrir los gastos del tratamiento.

MisisipiCraig HillDaily MailJacksonEstados Unidos
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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