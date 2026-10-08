La médica real británica Hannah Terry fue asesinada en su casa

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La médica real británica Hannah Terry fue asesinada en su casa

Collage: oxu.az

Gran Bretaña La familia real y la comunidad médica del país están conmocionadas por la noticia de un crimen atroz. La reconocida médica Hannah Terry, quien prestaba servicios a los monarcas británicos, fue encontrada sin vida en su residencia ubicada en las afueras del famoso dominio real de Sandringham.

Según la información proporcionada por el prestigioso medio británico The Sun se ha iniciado inmediatamente una investigación penal y el marido de la fallecida ha sido detenido como principal sospechoso.

Detalles macabros: ¿Cómo se cometió el asesinato?

Las conclusiones preliminares publicadas por las fuerzas del orden y la medicina forense indican lo siguiente:

  • Hallazgo del cuerpo: El cuerpo de la Dra. Hannah Terry, de 45 años, fue encontrado el 4 de octubre en su domicilio;

  • Causa de muerte: El examen de los expertos determinó que la muerte de la mujer fue causada por un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente;

  • Arresto del marido: El esposo de la fallecida, Mark Kane, está acusado de este brutal asesinato y fue detenido inmediatamente por la policía.

Vínculos cercanos con la familia real y reacción de los monarcas

La Dra. Terry Gran Bretañaera una de las especialistas con mayor prestigio y confianza en las altas esferas de la :

  • Responsabilidad en Sandringham: Ella era la principal representante médica encargada de supervisar y tratar la salud de la familia real durante sus estancias en el dominio de Sandringham, en Norfolk;

  • Mensaje urgente a Carlos III y a la Reina: Según fuentes del diario, el Rey Carlos III y la Reina Camila han sido informados oficialmente sobre la tragedia. La pareja real está profundamente entristecida por la muerte de la médica que sirvió con lealtad durante muchos años.

Actualmente, la policía británica y el equipo de investigación continúan trabajando para esclarecer las causas reales del crimen y reconstruir todos los detalles del día del suceso. La atención de todo el país está centrada en el proceso judicial de este caso de gran repercusión.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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