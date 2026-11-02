Florida: la última comunicación en la cabina del avión que costó la vida a 9 personas (video)

Se han revelado detalles sensacionales sobre el terrible accidente aéreo ocurrido el 1 de noviembre de 2026 en el área de Greenacres, condado de Palm Beach, Florida, EE. UU. El vuelo, que se dirigía desde Austin, Texas, hacia las Bahamas y causó la muerte de las 9 personas a bordo, involucró a un Learjet 60 del cual se ha difundido el audio de la última y dramática comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo.

Los archivos de seguridad aérea (LiveATC) y los principales medios de comunicación han publicado las grabaciones oficiales, revelando la agonía de la tripulación en los últimos segundos, marcados por la congelación, fuertes turbulencias y la pérdida total de control.

De un vuelo tranquilo a la tragedia: Crónica de los eventos según el audio

La transcripción y la grabación publicadas reflejan el desarrollo del accidente minuto a minuto:

1. Congelación y condiciones meteorológicas adversas: Inicialmente, el piloto informó que la temperatura exterior había descendido a -47 grados, que se observaba una turbulencia moderada y que partes del avión se estaban congelando. Afirmando que aún mantenían el control, solicitó permiso para ascender a una altitud más segura;

2. Descenso fatal (Mayday): En pocos segundos, la situación se salió de control. La voz agitada del piloto resonó en la cabina: «Estamos cayendo. ¡Mayday, mayday! Estamos descendiendo a una velocidad de 10,000 pies por minuto, ¡declaramos una emergencia!»;

3. Últimos gritos y oraciones: La tasa de descenso alcanzó los 20,000 – 22,000 pies por minuto (aproximadamente 6-7 mil metros). Al ver que el suelo se acercaba, el piloto gritó: «¡Nos vamos a estrellar contra el suelo! (We're gonna crash into the ground)» Las últimas palabras de la comunicación fueron: «¡Mira afuera, maldita sea, se nos acabó el tiempo! (We're out of time)» En el fondo del audio, se escucha claramente al copiloto rezando durante los últimos segundos.

Hipótesis de fallo técnico: ¿Se rompió el estabilizador trasero?

Los expertos en aviación presentan las conclusiones técnicas preliminares sobre por qué el avión cayó verticalmente a una velocidad tan inaudita:

Congelación y rotura de piezas: Debido a la fuerte tormenta y las temperaturas bajo cero extremas, el estabilizador horizontal en la parte trasera del avión pudo haberse congelado y roto bajo una presión intensa;

Caída sin control: Como resultado de esta rotura, los pilotos perdieron totalmente el control del timón y la altitud, entrando el avión en una caída vertical directa;

Explosión masiva y cráter: El avión impactó contra la carretera con una inmensa energía cinética, creando un cráter gigante por la fuerza del impacto y provocando un incendio violento.

Actualmente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. están utilizando esta grabación de audio como prueba principal y llevan a cabo una investigación exhaustiva sobre el accidente.