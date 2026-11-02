Trágico accidente aéreo en Florida: un Learjet 60 se estrella tras caer 8 000 metros

Un terrible accidente aéreo que involucró a un jet de negocios privado ocurrió en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Con nueve personas a bordo, Learjet 60 el avión se estrelló contra el suelo.

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, emitió una declaración oficial confirmando que las 9 personas a bordo fallecieron y calificó el suceso como una «tragedia horrible».

Ruta de Texas a las Bahamas y caída en los últimos minutos

Según la información proporcionada por la Administración Federal de Aviación (FAA) y los canales de televisión, el vuelo se desarrolló de la siguiente manera:

Ruta de vuelo: El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y se dirigía hacia las Bahamas;

8 200 metros perdidos en un minuto: Según datos del servicio de seguimiento de vuelos ADS-B Exchange, antes del accidente, el avión perdió en solo un minuto 27 000 pies (aproximadamente 8,2 kilómetros) de altitud, tras lo cual desapareció por completo de los radares;

Punto de impacto y cráter gigante: La oficina del sheriff del condado y el canal WPBF informaron que la aeronave se estrelló en una carretera en el área de Military Trail, creando un cráter gigante debido al impacto. El New York Post informa que el avión cayó cerca de un parque de casas móviles.

Se inició una investigación en el lugar

Se ha creado una comisión especial para estudiar los detalles del incidente: