Milagro en el océano: 5 personas encontradas a 5500 km tras navegar a la deriva casi 3 meses

·2·Mundo
Milagro en el océano: 5 personas encontradas a 5500 km tras navegar a la deriva casi 3 meses

En la inmensidad del océano Pacífico, se registró un ejemplo sin precedentes de voluntad y resistencia humana. Según el diario británico Daily Mail cinco pasajeros de un barco, que navegaron a la deriva hacia lo desconocido durante casi tres meses en mar abierto, fueron encontrados milagrosamente con vida.

Tras salir de las costas de Micronesia a finales de julio y desviarse de su ruta por una fuerte tormenta, el barco fue avistado cerca de una isla extraña, después de casi 90 días, a una distancia de 5500 kilómetros de su punto de partida.

¿Cómo se convirtió un viaje de una hora en un cautiverio oceánico?

El desarrollo de los acontecimientos comenzó con un viaje a una isla vecina, que parecía sencillo y seguro:

  • Objetivo y ruta: A finales de julio, un grupo de 9 personas partió en un pequeño barco desde la isla Murilo de Micronesia hacia la isla vecina de Ruo. Este trayecto por vía marítima debía durar solo alrededor de una hora;

  • Tormenta inesperada: En mar abierto, el barco fue golpeado por un fuerte temporal, perdiendo el control y siendo arrastrado por las olas hacia las profundidades del océano;

  • Búsqueda infructuosa: Aunque las fuerzas de rescate locales llevaron a cabo una búsqueda a gran escala durante varias semanas, hasta el 9 de agosto, no pudieron encontrar rastro del barco en la inmensidad del océano y la búsqueda fue suspendida.

Salvación en Kiribati: El misterio de los niños y las otras cuatro personas

El 1 de noviembre, los habitantes de la isla Fanning, parte del estado de Kiribati, vieron el barco balanceándose cerca de la costa y se apresuraron a ayudar:

  • Rescatados y primeros auxilios: En total, 5 personas, incluidos dos niños pequeños, fueron encontradas sanas y salvas a bordo. El pastor de la iglesia local los acogió en su refugio y les proporcionó alimentos básicos y atención médica;

  • Evacuación y tratamiento: Un diputado local de Kiribati recomendó trasladar a estas personas lo antes posible a la zona grande más cercana, Kiritimati, para un examen completo y tratamiento médico;

  • El destino de cuatro pasajeros es desconocido: De las 9 personas que iniciaron el viaje, 4 no estaban en el barco. No se ha dado información oficial sobre su destino, si murieron en el camino o cayeron al agua;

  • Silencio y vida privada: Los sobrevivientes se niegan por ahora a revelar detalles sobre cómo lograron sobrevivir durante casi 90 días sin comida ni agua en mar abierto, y piden respeto a su privacidad.

El político micronesio Alexander Narrun expresó su gratitud a los rescatistas y a la población local, dijo que están orando por los pasajeros desaparecidos y pidió al jefe de Estado que inicie negociaciones para el pronto regreso de sus ciudadanos.

MicronesiaKiribatiOcéano PacíficoIsla FanningSupervivencia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Detalles de los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales en FranciaDetalles de los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales en Francia26 octubre 12:31Tragedia durante un entrenamiento en Kazajistán: 19 militares arrastrados por el mar (video)Tragedia durante un entrenamiento en Kazajistán: 19 militares arrastrados por el mar (video)24 septiembre 18:20En EE. UU., un cirujano opera a un paciente a 56 kilómetros de distancia mediante un robotEn EE. UU., un cirujano opera a un paciente a 56 kilómetros de distancia mediante un robot30 octubre 05:36La temperatura del agua en el Océano Pacífico alcanza niveles récord desde hace 150 díasLa temperatura del agua en el Océano Pacífico alcanza niveles récord desde hace 150 días31 octubre 17:28«¡Es un milagro!»: ¡El experto ruso se queda atónito tras el espectacular doblete de Norchaev contra Siria!«¡Es un milagro!»: ¡El experto ruso se queda atónito tras el espectacular doblete de Norchaev contra Siria!2 octubre 10:56Una extraña criatura parecida a un ornitorrinco vivió en la era de los dinosauriosUna extraña criatura parecida a un ornitorrinco vivió en la era de los dinosaurios12 octubre 22:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos