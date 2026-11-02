Milagro en el océano: 5 personas encontradas a 5500 km tras navegar a la deriva casi 3 meses

En la inmensidad del océano Pacífico, se registró un ejemplo sin precedentes de voluntad y resistencia humana. Según el diario británico Daily Mail cinco pasajeros de un barco, que navegaron a la deriva hacia lo desconocido durante casi tres meses en mar abierto, fueron encontrados milagrosamente con vida.

Tras salir de las costas de Micronesia a finales de julio y desviarse de su ruta por una fuerte tormenta, el barco fue avistado cerca de una isla extraña, después de casi 90 días, a una distancia de 5500 kilómetros de su punto de partida.

¿Cómo se convirtió un viaje de una hora en un cautiverio oceánico?

El desarrollo de los acontecimientos comenzó con un viaje a una isla vecina, que parecía sencillo y seguro:

Objetivo y ruta: A finales de julio, un grupo de 9 personas partió en un pequeño barco desde la isla Murilo de Micronesia hacia la isla vecina de Ruo. Este trayecto por vía marítima debía durar solo alrededor de una hora;

Tormenta inesperada: En mar abierto, el barco fue golpeado por un fuerte temporal, perdiendo el control y siendo arrastrado por las olas hacia las profundidades del océano;

Búsqueda infructuosa: Aunque las fuerzas de rescate locales llevaron a cabo una búsqueda a gran escala durante varias semanas, hasta el 9 de agosto, no pudieron encontrar rastro del barco en la inmensidad del océano y la búsqueda fue suspendida.

Salvación en Kiribati: El misterio de los niños y las otras cuatro personas

El 1 de noviembre, los habitantes de la isla Fanning, parte del estado de Kiribati, vieron el barco balanceándose cerca de la costa y se apresuraron a ayudar:

Rescatados y primeros auxilios: En total, 5 personas, incluidos dos niños pequeños, fueron encontradas sanas y salvas a bordo. El pastor de la iglesia local los acogió en su refugio y les proporcionó alimentos básicos y atención médica;

Evacuación y tratamiento: Un diputado local de Kiribati recomendó trasladar a estas personas lo antes posible a la zona grande más cercana, Kiritimati, para un examen completo y tratamiento médico;

El destino de cuatro pasajeros es desconocido: De las 9 personas que iniciaron el viaje, 4 no estaban en el barco. No se ha dado información oficial sobre su destino, si murieron en el camino o cayeron al agua;

Silencio y vida privada: Los sobrevivientes se niegan por ahora a revelar detalles sobre cómo lograron sobrevivir durante casi 90 días sin comida ni agua en mar abierto, y piden respeto a su privacidad.

El político micronesio Alexander Narrun expresó su gratitud a los rescatistas y a la población local, dijo que están orando por los pasajeros desaparecidos y pidió al jefe de Estado que inicie negociaciones para el pronto regreso de sus ciudadanos.