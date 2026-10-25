Una nueva y amplia ola de tensión social y política ha comenzado en toda Francia. En todo el país, más de 400 000 manifestantes han salido a las calles para protestar contra la política del gobierno.

La situación se volvió especialmente tensa en las grandes ciudades: en Clermont-Ferrand se registraron enfrentamientos violentos directos entre manifestantes y la policía. Debido al riesgo de disturbios, lugares culturales de renombre mundial en París se vieron obligados a cerrar sus puertas antes de tiempo.

70 000 policías, helicópteros y vehículos blindados

Las autoridades francesas han implementado medidas de seguridad sin precedentes para prevenir saqueos e incendios a gran escala:

Fuerzas de seguridad masivas: Reuters según información de la agencia, se movilizaron 70 000 policías y gendarmes en todo el país para mantener el orden;

Equipos especiales en alerta: Se desplegaron helicópteros, vehículos blindados pesados y cañones de agua en los focos de las manifestaciones para dispersar los disturbios;

Enfrentamientos en Clermont-Ferrand: La policía se ve obligada a utilizar medios especiales para dispersar a la multitud en los centros urbanos.

La vida cultural se detiene en París: museos famosos cerrados

Debido a las amenazas a la seguridad y los disturbios, los centros turísticos y culturales más prestigiosos de Francia han suspendido temporalmente sus actividades:

Museos del Louvre y de Orsay: Las grandes obras maestras visitadas por millones de turistas, el Louvre y el Museo de Orsay, han cerrado sus puertas;

Picasso y Grand Palais: El Museo Picasso y el complejo de exposiciones Grand Palais también han dejado de recibir visitantes y han pasado a un régimen de seguridad de emergencia.

A medida que las protestas se intensifican en todo el país, el riesgo de que la situación se agrave sigue siendo alto.