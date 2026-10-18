Macron emite un mensaje de video de emergencia tras los disturbios civiles

Tras las protestas masivas y los disturbios que estallaron en toda Francia debido al fuerte aumento del costo de vida y de los precios del combustible, el jefe de Estado Emmanuel Macron anunció que enviará un mensaje de video urgente a la nación.

El prestigioso Le Monde informa, citando al Palacio del Elíseo, que la intervención oficial del presidente está programada para las 20:00 hora local (21:00 hora de Moscú).

Número de manifestantes: de 550 000 a 800 000

El 17 de octubre, se produjeron manifestaciones masivas en casi todas las grandes regiones de Francia, especialmente en la capital, París:

Debate sobre el número de participantes: Los organizadores de la acción afirman que más de 800 000 manifestantes salieron a las calles;

Informe del Ministerio del Interior: El Ministerio del Interior francés anunció oficialmente que un total de 550 000 personas participaron en las manifestaciones en todo el país;

Causas principales: El descontento masivo de la población fue provocado por el rápido aumento de los precios del combustible y la caída notable del nivel de vida cotidiano.

Enfrentamientos, saqueos y 1 800 arrestos

En varias ciudades importantes, las manifestaciones, que comenzaron pacíficamente, pronto se convirtieron en enfrentamientos abiertos con las fuerzas del orden y disturbios:

1 800 personas detenidas: El ministro del Interior francés Laurent Nuñez confirmó oficialmente que un total de 1 800 personas fueron arrestadas por alterar el orden público en todo el país;

Medidas punitivas estrictas: El ministro declaró que el gobierno está decidido a identificar a todas las personas que participaron en pogromos, destrucción de calles y saqueos para llevarlas ante la justicia.

El discurso esperado desde el Elíseo es el centro de atención mundial, ya que podría anunciar nuevas medidas de compromiso del gobierno para aliviar la crisis social y económica y poner fin a la violencia en Francia.