Un valioso reloj Rolex encontrado junto a un contenedor de basura en Francia (vídeo)

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Un valioso reloj Rolex encontrado junto a un contenedor de basura en Francia (vídeo)

En las redes sociales se ha difundido un vídeo que muestra el hallazgo de un reloj Rolex junto a un contenedor de basura en Francia. Las imágenes han captado la atención de muchos. Así lo informó The Tribune.

El vídeo muestra a un hombre abriendo una caja junto a un contenedor de basura, encontrando en su interior un reloj Rolex y sus documentos correspondientes. El valioso reloj estaba junto a su estuche y una bolsa especial. El hombre guardó el reloj en la bolsa y se lo llevó.

Este vídeo circuló en el contexto de las manifestaciones públicas y los saqueos ocurridos en Francia el 17 de octubre de 2026. Ese día, se informó que tiendas de marcas de lujo, incluyendo Rolex, fueron saqueadas en varias ciudades.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si el reloj encontrado es un Rolex auténtico o si fue sustraído de una de las tiendas saqueadas. También se han expresado dudas en las redes sociales sobre la posibilidad de que el vídeo sea un montaje.

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