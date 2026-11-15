Más de 100 000 manifestantes salen a las calles: violentos enfrentamientos en París

El gobierno francés ha impuesto una prohibición temporal sobre la venta y el uso de artículos pirotécnicos debido a las continuas protestas y disturbios en el país. La medida fue comunicada en el Diario Oficial.

Detalles de la decisión gubernamental y restricciones

Según el documento oficial, por decisión del Primer Ministro, hasta el 27 de noviembre de este año, queda estrictamente prohibida la venta y el uso de fuegos artificiales de entretenimiento y artículos pirotécnicos de riesgo bajo y medio en todo el territorio nacional.

«El Primer Ministro... decide: hasta el 27 de noviembre (inclusive), se prohíbe la venta y el uso de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales de entretenimiento en todo el territorio nacional», señala el documento publicado en el diario oficial.

El decreto enumera los tipos de productos de riesgo bajo y medio, aclarando que estas restricciones no se aplican a los artículos pirotécnicos profesionales que cuentan con autorización especial.

Restricciones y protestas Detalles e indicadores clave Prohibición de pirotecnia Venta de fuegos artificiales y pirotecnia de bajo riesgo suspendida hasta el 27 de noviembre Manifestaciones públicas El 14 de noviembre, más de 100 000 personas protestaron contra el alto costo de vida Medidas de orden público La policía utilizó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras Inicio de las protestas Comenzaron en septiembre con las demandas de estudiantes de secundaria en las afueras de París

Causas de las protestas y enfrentamientos

Estas medidas drásticas se tomaron en respuesta a las protestas a gran escala. El proceso comenzó a mediados de septiembre con la movilización de estudiantes que exigían mejoras en las condiciones de las escuelas en las afueras de París. Con el tiempo, otros ciudadanos descontentos por el aumento de los precios se unieron al movimiento, extendiéndose las protestas a otras regiones.

Debido a que las protestas no cesan, las fuerzas de seguridad están utilizando gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de agua contra los participantes. En particular, el sábado, el 14 de noviembre, para protestar contra los altos precios, más de 100 000 personas salieron a las calles. En la capital, París, la policía se vio obligada a utilizar nuevamente gases lacrimógenos para mantener el orden frente a los manifestantes.

¿Cuál cree que podría ser la solución a estas protestas y al aumento de precios en Francia? ¡Deje su opinión en los comentarios!