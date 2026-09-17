Siria ha sido escenario de protestas a gran escala.

En medio de tensiones geopolíticas internacionales y conflictos armados, ha estallado la peor crisis energética y de combustible de la última década. Según un informe exhaustivo de «The Business Standard», el precio del barril de Brent superó el umbral psicológico de los 100 dólares tras el conflicto militar entre EE. UU. e Irán (frente a los 60-70 dólares de febrero). Este encarecimiento sin precedentes de las materias primas ha provocado una explosión en los precios del combustible y disturbios sociales desde Europa hasta América Latina y Asia.

Hoy, los gobiernos del mundo enfrentan un dilema político cruel: permitir que los precios del combustible suban libremente, cayendo en una espiral inflacionaria, o cargar los presupuestos nacionales con miles de millones en subsidios. En Guatemala, los camioneros bloquean carreteras y se enfrentan a la policía, mientras que en Siria han comenzado las mayores protestas desde la caída del régimen de Asad. En Alemania, la gasolina alcanzó el récord de 2,30 euros, y en EE. UU., el precio del diésel saltó un 60 % en un año, superando los 6 dólares por galón.

¿Hacia qué abismo conduce este torbellino energético a las naciones, qué nuevas subidas de precios esperan a la población ante el invierno y podrá la economía mundial sobrevivir a este golpe?

«Autopistas en llamas y pescadores sin salida»: los puntos calientes del planeta

La geografía de las protestas mundiales revelada por «The Business Standard»:

Revuelta armada en Guatemala: Los camioneros bloquearon las principales autopistas, incendiaron vehículos y se enfrentaron a la policía; el Congreso nacional, reconociendo que el diésel es el motor de la economía, debate una ley de subsidios de emergencia;

Protestas históricas en Siria: Comenzó la mayor ola de protestas desde la caída del régimen de Asad: tras una subida del 40 % en el diésel y del 25 % en la gasolina, la población quemó neumáticos y bloqueó camiones cisterna en Alepo y otras ciudades;

Asedio a una base petrolera en Francia: En Fos-sur-Mer, cerca de 50 pescadores bloquearon una base petrolera importante y se enfrentaron a la policía; el presidente Emmanuel Macron exigió una movilización total del gobierno;

Protesta de bomberos en Portugal: Los manifestantes marcharon hacia la residencia del primer ministro; la Liga de Seguridad contra Incendios declaró que las actividades de las brigadas voluntarias se volvieron insostenibles debido al costo del combustible;

Huelga nacional en Filipinas: Tras subir la gasolina a 5,68 pesos por litro, el grupo de transporte «Manibela» declaró una huelga, y los pescadores de la bahía de Manila, incapaces de comprar combustible, están al borde del hambre;

Tractor arrastrado por una cuerda en Bolivia: En Cochabamba, al duplicarse el precio del diésel (de 0,8 a 1,5 dólares), cientos de agricultores protestaron; un granjero arrastró su tractor por las calles de la ciudad con una cuerda como señal de protesta;

Filas kilométricas en Indonesia: En Makassar, la escasez de combustible provocó filas de más de 1 kilómetro en las gasolineras, y estudiantes y trabajadores se manifestaron frente a las oficinas de la petrolera estatal.

Análisis de cifras: el diésel subió un 60 % y se acerca el invierno

Indicadores alarmantes en el mercado mundial de combustible:

El Brent supera los 100 $: Debido al conflicto militar, el precio del petróleo alcanzó un nivel récord frente a los 60-70 $ de principios de año;

6 $ por galón en EE. UU.: En Estados Unidos, el precio del diésel registró un aumento de casi el 60 % en un año;

Antirrécord en Alemania: La gasolina E10 alcanzó el nivel histórico de 2,30 euros, y el diésel aumentó un 48 % anual;

Precio promedio mundial: Hoy, el precio promedio de 1 litro de diésel en el mundo es de 1,61 dólares;

Conflicto de polos: La diferencia de precios es impactante: 4,70 dólares el litro de diésel en Hong Kong frente a solo 0,004 dólares en Venezuela;

Amenaza de la temporada de calefacción: Los analistas prevén que el precio del combustible para calefacción en EE. UU. y Europa aumentará al menos un 30 % adicional durante la próxima temporada invernal.

Trampa económica: ¿qué desastre espera a los gobiernos?

Conclusiones de expertos internacionales sobre esta crisis mundial:

La estanflación llama a la puerta: El encarecimiento del combustible eleva simultáneamente los costos de producción, transporte y alimentos, frenando el crecimiento económico;

Crisis presupuestaria: Para evitar disturbios, los Estados se ven obligados a destinar miles de millones en subsidios, lo que provoca una explosión de la deuda nacional;

Dependencia geopolítica: Mientras no se resuelva el conflicto armado entre EE. UU. e Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz, es imposible reducir los precios de la energía.

La crisis mundial de combustible actual, derivada de la confrontación militar entre EE. UU. e Irán, demuestra trágicamente cuán vulnerable y dependiente del petróleo es la economía moderna.

¿Cree que la subida del precio del petróleo por encima de los 100 dólares provocará una nueva crisis financiera mundial? ¿Deben los gobiernos mantener los precios mediante subsidios o dejar que actúen las leyes del mercado? ¡Comparta su análisis en los comentarios y difunda este informe sobre el riesgo económico que afecta la vida cotidiana de todos!