Tensión en Francia: La Torre Eiffel y el Museo del Louvre bajo amenaza

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Tensión en Francia: La Torre Eiffel y el Museo del Louvre bajo amenaza

Se reporta una situación tensa en las principales ciudades de Francia tras protestas a gran escala. Según la información, más de 800 000 personas han salido a las calles. En algunas zonas, las manifestaciones se han convertido en disturbios, causando daños a establecimientos comerciales.

Los informes indican que tiendas de marcas famosas como Hermès, Louis Vuitton, Guerlain y Apple han sido vandalizadas por los manifestantes. En la ciudad de Limoges, circulan informes sobre el incendio del histórico ayuntamiento.

En París, la capital francesa, se reportan enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, así como la aparición de barricadas en algunas calles.

Asimismo, en redes sociales y algunos medios se señala que los manifestantes planean dirigirse hacia lugares emblemáticos de Francia, como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. Sin embargo, la información sobre una amenaza directa a estos sitios requiere verificación independiente.

También se reportan protestas en otros países europeos. Por ejemplo, en Milán, Italia, se informó que cerca de 5 000 personas salieron a manifestarse.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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