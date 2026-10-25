Una mujer de 45 años sancionada en Kazajistán por las acciones de su hijo menor (vídeo)

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Una mujer de 45 años sancionada en Kazajistán por las acciones de su hijo menor (vídeo)

En Kazajistán, en la región de Jambyl, una mujer de 45 años fue sancionada después de que su hijo condujera su coche para realizar derrapes peligrosos. Así lo informa NUR.KZ citando al departamento de policía regional.

Según el departamento de policía de la región de Jambyl, el incidente de conducción peligrosa fue registrado en el departamento de policía del distrito de Merke y se llevó a cabo la investigación correspondiente.

« Una ciudadana de 45 años fue sancionada administrativamente por permitir que su hijo menor condujera el vehículo.

El vehículo fue confiscado », señala el informe policial.

Además, los agentes de policía explicaron a la mujer las consecuencias legales de tales actos y le recordaron la necesidad de cumplir con las normas de tráfico.

Región de JambylDistrito de MerkeNormas de tráficoNUR.KZKazajistán
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