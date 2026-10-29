En Kazajistán, un inquilino hirió a su casera y fue sentenciado a 30 días de arresto (video)

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En Kazajistán, un inquilino hirió a su casera y fue sentenciado a 30 días de arresto (video)

Un video de una disputa entre una propietaria y su inquilino de 22 años en Astaná, la capital de Kazajistán, se ha vuelto viral en redes sociales. El incidente ocurrió porque el inquilino no desalojó la vivienda a tiempo, según informó NUR.KZ.

Se informa que el conflicto surgió cuando la mujer exigió que desocupara la propiedad. En el video se observa al hombre insultando a la mujer y agrediéndola físicamente.

Según el departamento de policía de Astaná, el sospechoso de 22 años fue detenido. Se ha iniciado una causa penal debido a las lesiones causadas a la propietaria durante la pelea. La investigación sigue en curso.

Asimismo, el hombre fue sentenciado por un tribunal a 30 días de arresto administrativo por alteración del orden público y uso de lenguaje ofensivo.

AstanáNUR.KZDepartamento de policía de AstanáAlteración del orden públicoKazajistán
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