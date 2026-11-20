En la ciudad de Taraz, Kazajistán, fue destruido un monumento ubicado en el lugar donde están enterrados 72 soldados desconocidos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Se han iniciado labores de búsqueda para identificar a los responsables. Así lo informó Nur.kz.

Se informó que el 18 de noviembre circularon noticias en redes sociales sobre la destrucción del monumento en el cementerio del distrito de Karasu, en Taraz. En esta zona están enterrados 72 soldados desconocidos que fallecieron a causa de sus heridas en hospitales de evacuación durante los años de guerra.

Se señala que el monumento fue reinaugurado el 15 de octubre de 2026 tras trabajos de reparación y mejora a gran escala. Las obras se llevaron a cabo en cooperación entre la alcaldía de Taraz y el Consulado General de Rusia en Almaty.

La administración de la región de Jambyl confirmó el incidente y declaró que el gobernador regional, Yerbol Karashoukeyev, ordenó que el caso sea supervisado de manera especial. Los trabajos de restauración del monumento también están bajo control.

El departamento de policía de la región de Jambyl informó que se ha abierto un caso penal por la profanación del monumento. Actualmente, se están realizando medidas de búsqueda operativa para identificar y detener a los culpables.

El 20 de noviembre se informó que el monumento fue completamente restaurado. Sin embargo, la investigación para identificar a las personas que lo destruyeron continúa.