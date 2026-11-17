En Astaná, capital de Kazajistán, un conductor que circulaba a alta velocidad y salpicó agua a trabajadores de mantenimiento que se encontraban al borde de la carretera fue sentenciado a 10 días de arresto administrativo. Así lo informó Nur.kz .

El video del incidente se difundió en redes sociales, generando un amplio debate. En las imágenes se observa cómo un vehículo Lexus atraviesa un charco a gran velocidad, dejando empapados a los trabajadores que realizaban labores de limpieza.

Según el departamento de policía de Astaná, los trabajadores estaban limpiando el borde de la carretera junto a la acera. El conductor no redujo la velocidad a pesar de la señal intermitente del semáforo y no tomó las medidas de seguridad necesarias.

La policía identificó al conductor de 32 años y lo puso a disposición judicial. El tribunal lo declaró culpable de alteración del orden público y le impuso una pena de 10 días de arresto administrativo.