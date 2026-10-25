Un hombre de 93 años y una mujer de 89 años rescatados en Kokshetau (video)

En Kazajistán, en la ciudad de Kokshetau, los rescatistas brindaron asistencia a dos personas mayores. Un hombre de 93 años y una mujer de 89 años fueron rescatados y entregados a los equipos de emergencia médica. Así lo informó NUR.KZ citando al Ministerio de Situaciones de Emergencia.

Según el servicio de prensa del ministerio, el personal de la unidad de rescate rápido, junto con agentes de policía, ayudó a abrir las puertas de las viviendas de dos ciudadanos mayores.

En el primer caso, se determinó que un hombre de 93 años no podía levantarse por sí mismo para abrir la puerta.

Para acceder a la vivienda, los rescatistas utilizaron equipo de alpinismo. Descendieron desde el cuarto piso hasta el tercer piso a través del balcón para entrar al apartamento. Posteriormente, el hombre fue entregado al equipo de emergencia médica.

En el segundo caso, fue rescatada una mujer de 89 años, nacida en 1937. Una vez finalizadas las labores de rescate, ella también fue entregada al personal de emergencia médica.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia instó a los ciudadanos a no descuidar a las personas mayores y a estar pendientes de su estado regularmente. Asimismo, recordó que en caso de emergencia se debe llamar inmediatamente al 112.