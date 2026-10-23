Rechazada la demanda de 12.000 millones de dólares de Kazajistán: El tribunal de La Haya dicta una decisión polémica

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Rechazada la demanda de 12.000 millones de dólares de Kazajistán: El tribunal de La Haya dicta una decisión polémica

El Tribunal Arbitral Internacional de La Haya ha declarado inadmisible la demanda presentada por el gobierno de Kazajistán contra corporaciones petroleras occidentales por valor de 12.000 millones de dólares y ha desestimado la reclamación. Así lo informa la influyente agencia Bloomberg citando sus fuentes.

Esta decisión judicial afecta directamente a las disputas financieras multimillonarias relacionadas con el proyecto petrolero Kashagan , considerado uno de los yacimientos más grandes del país.

¿Por qué el tribunal rechazó la demanda? El factor tiempo

Según fuentes de la agencia, la mayor parte de las objeciones financieras presentadas por Astaná fueron consideradas tardías por el tribunal:

  • Prescripción de la demanda: Kazajistán solicitó el reembolso de los gastos correspondientes al periodo de extracción de petróleo entre 2011 y 2015 con un retraso excesivo;

  • 12.000 millones de dólares anulados: Debido a la prescripción de la demanda, el tribunal arbitral anuló una parte de 12.000 millones de dólares de una reclamación total de casi 20.000 millones de dólares.

La lucha aún no termina: quedan otros 8.000 millones de dólares

La disputa financiera no se ha cerrado por completo con esta decisión:

  • Reclamaciones restantes: Las objeciones y reclamaciones restantes de Kazajistán, por valor de 8.000 millones de dólares , siguen vigentes y el proceso judicial continúa;

  • Reacción oficial: Por el momento, las partes o las autoridades oficiales de Kazajistán no han emitido una declaración oficial completa sobre esta información.

¿Cuál es el problema? El conflicto en torno al proyecto Kashagan

Como referencia, Kazajistán exige el reembolso de gastos controvertidos de casi 20.000 millones de dólares relacionados con el yacimiento de Kashagan, la segunda mayor reserva de petróleo:

  • Miembros del consorcio: El yacimiento es gestionado por el consorcioReino Unido/Países Bajos), Total S.A. (Francia), CNPC (China) e Inpex (Japón), con la participación de KazMunayGas (Kazajistán) y los gigantes mundiales Eni (Italia), ExxonMobil (EE. UU.), Royal Dutch Shell ( NCOC );

  • Retrasos y costes del proyecto: El yacimiento petrolífero entró en funcionamiento varios años después de lo previsto y el presupuesto del proyecto superó drásticamente las expectativas;

  • Reclamación global de 150.000 millones de dólares: Astaná había anunciado previamente su intención de reclamar a los inversores internacionales un total de hasta 150.000 millones de dólares en concepto de indemnización por lucro cesante, daños ambientales y acuerdos corruptos.

KashaganTribunal Arbitral InternacionalKazMunayGasNCOCKazajistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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