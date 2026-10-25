Un nuevo foco de tensión social ha surgido en Europa: en la capital albanesa, Tirana, miles de ciudadanos han iniciado protestas a gran escala contra la corrupción, las dificultades económicas y la política del gobierno actual.

La principal demanda de los manifestantes es la dimisión inmediata del Primer Ministro Edi Rama y su gobierno. La situación frente a la sede del Primer Ministro y las oficinas gubernamentales centrales se salió de control, registrándose enfrentamientos violentos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

Fuego, pirotecnia y humo: detalles de los enfrentamientos en el centro de la capital

Como se puede observar en las fotos y videos difundidos, las manifestaciones han dejado de ser pacíficas para pasar a una fase de acciones drásticas:

Fuegos artificiales y ataques pirotécnicos: Los manifestantes lanzaron cohetes, pirotecnia potente y sustancias inflamables hacia las filas policiales y los edificios administrativos utilizando dispositivos especiales;

Cortina de fuego y humo: Los alrededores de los edificios gubernamentales quedaron envueltos en humo denso y llamas, mientras la multitud intenta romper las barreras de seguridad;

Contraataque policial: Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

¿Cuál es la causa profunda de la protesta?

El descontento social acumulado durante mucho tiempo en la sociedad albanesa se ha convertido en manifestaciones abiertas: