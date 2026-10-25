Disturbios públicos en Albania: Humo y fuego en las calles, la policía obligada a intervenir
Un nuevo foco de tensión social ha surgido en Europa: en la capital albanesa, Tirana, miles de ciudadanos han iniciado protestas a gran escala contra la corrupción, las dificultades económicas y la política del gobierno actual.
La principal demanda de los manifestantes es la dimisión inmediata del Primer Ministro Edi Rama y su gobierno. La situación frente a la sede del Primer Ministro y las oficinas gubernamentales centrales se salió de control, registrándose enfrentamientos violentos directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
Fuego, pirotecnia y humo: detalles de los enfrentamientos en el centro de la capital
Como se puede observar en las fotos y videos difundidos, las manifestaciones han dejado de ser pacíficas para pasar a una fase de acciones drásticas:
Fuegos artificiales y ataques pirotécnicos: Los manifestantes lanzaron cohetes, pirotecnia potente y sustancias inflamables hacia las filas policiales y los edificios administrativos utilizando dispositivos especiales;
Cortina de fuego y humo: Los alrededores de los edificios gubernamentales quedaron envueltos en humo denso y llamas, mientras la multitud intenta romper las barreras de seguridad;
Contraataque policial: Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.
¿Cuál es la causa profunda de la protesta?
El descontento social acumulado durante mucho tiempo en la sociedad albanesa se ha convertido en manifestaciones abiertas:
Corrupción de alto nivel: La oposición y representantes de la población acusan al gobierno de corrupción sistémica, malversación de fondos públicos y monopolio;
Presión sobre el Primer Ministro: El largo mandato del jefe de gobierno Edi Rama y los recientes escándalos políticos han colmado la paciencia de la población;
Riesgo de escalada: Los líderes de la oposición afirman que las protestas no cesarán y que, por el contrario, se intensificarán en la capital y otras regiones hasta que el gobierno dimita.
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