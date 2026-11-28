Ingenieros chinos han desarrollado un traje especial capaz de proteger a los perros robot de temperaturas de hasta 1 000 grados Celsius. Equipado con esta protección, un perro robot superó con éxito una prueba al moverse dentro de un incendio durante 10 minutos. Así lo informó el diario chino Science and Technology Daily.

Se señala que la prueba se llevó a cabo el 25 de noviembre en una unidad de bomberos en la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu. Durante el experimento, se generó un fuego intenso utilizando paja, carbón y gasolina, y el perro robot, vestido con el traje protector, fue enviado a la zona.

El robot se movió libremente dentro del fuego, cambió de dirección y permaneció quieto durante un tiempo. Después de 10 minutos, salió de las llamas sin daños. Tras la prueba, sus movimientos se mantuvieron estables, la temperatura en el área de la batería era de unos 43 grados y en los motores de las articulaciones rondaba los 70 grados.

¿Cómo funciona el traje de protección?

Los expertos han desarrollado un traje especial con un grosor de solo 5 a 6 milímetros. Consta de varias capas: la parte exterior es ignífuga, mientras que las capas internas cumplen la función de aislar, absorber y reflejar el calor.

Para crear esta tecnología, se utilizaron materiales de protección térmica aeroespacial desarrollados originalmente para el cohete portador chino «Larga Marcha 5» (Long March 5).

En las pruebas iniciales, aunque el cuerpo del perro robot estaba protegido, sus patas de goma comenzaron a arder bajo el efecto del fuego. Tras esto, los ingenieros mejoraron las patas añadiendo materiales ignífugos y reflectantes de calor a la composición de la goma.

¿Qué tareas realiza el perro robot durante un incendio?

Equipado con el traje especial, el perro robot no solo resiste altas temperaturas, sino que también tiene la capacidad de observar el entorno a través de humo denso. Puede detectar objetos dentro del humo mediante tecnología de imágenes láser.

Además, el dispositivo está equipado con conexión 5G y un sistema de respaldo para la transmisión de video. Según los desarrolladores, puede ser operado de forma remota incluso dentro de edificios de más de 30 pisos y transmitir imágenes de alta calidad.

Los expertos esperan que esta tecnología ayude a los bomberos a localizar la fuente del incendio antes de entrar en el edificio, inspeccionar áreas llenas de humo y encontrar a personas atrapadas.

Los autores del proyecto indicaron que estos perros robot podrían utilizarse en aproximadamente el 95 por ciento de los casos de incendio. También se planea preparar la producción masiva del material utilizado para el traje. En el futuro, se contempla la posibilidad de utilizarlo también en la fabricación de trajes especiales para bomberos.