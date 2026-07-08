Un enorme vertedero arde desde hace ocho días en Indonesia

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Un enorme vertedero arde desde hace ocho días en Indonesia

Situado en las afueras de Yakarta, la capital de Indonesia, un enorme « Jatiwaringin » vertedero de basura sufre un gran incendio desde hace ocho días, lo que ha obligado a cientos de residentes a abandonar sus hogares. Hasta la fecha, el fuego ha afectado a más de 15 hectáreas, cubriendo los alrededores con un humo denso y tóxico. Así lo informó la BBC .

Las autoridades sanitarias han reportado un aumento drástico de enfermedades respiratorias debido a la contaminación del aire. Para sofocar el incendio, los bomberos han movilizado helicópteros, camiones cisterna, excavadoras y drones. Los expertos esperan extinguir el fuego por completo para finales de semana. Los ecologistas califican este suceso como otra grave consecuencia del problema de los residuos en el país y un claro ejemplo de crisis ecológica.

Se ha informado que el incendio comenzó el 30 de junio debido a una pequeña chispa. Posteriormente, bajo el efecto de fuertes vientos, el fuego se propagó rápidamente, alcanzando zonas donde los residuos estaban acumulados a gran altura y eran de difícil acceso para los bomberos.

Durante una semana, el humo negro que emanaba del vertedero cubrió las zonas residenciales cercanas. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la calidad del aire ha alcanzado niveles peligrosos, aunque la situación ha mejorado ligeramente en los últimos días.

Sarmanah, una residente local de 45 años, afirmó que tuvo que trasladarse con su hijo a un lugar seguro porque el humo tóxico había invadido su casa.

« El humo era tan denso que no se podía ver a nadie. Irrita la nariz, provoca tos y dificulta la respiración. Por eso tuvimos que abandonar nuestra casa », dijo.

Cientos de otros residentes fueron alojados en refugios temporales organizados por el gobierno local. Una mujer de 37 años llamada Tosiyani señaló que, debido a los gases tóxicos en el humo, aún no se les ha permitido regresar a sus hogares.

Los médicos han examinado al menos a 234 ciudadanos cuya salud se ha deteriorado a causa del incendio. Entre ellos, se han diagnosticado 72 casos de infecciones respiratorias agudas.

Actualmente, aún persisten focos de incendio dentro de los montones de basura en las partes oeste y sur del vertedero. Johan Darmawan, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, indicó que la extinción es compleja debido a que el fuego arde en las capas profundas de los residuos.

Las autoridades aún no han anunciado la causa exacta del incendio. Sin embargo, la organización no gubernamental indonesia de medio ambiente WALHI supone que el gas metano generado por la descomposición de residuos orgánicos pudo haber causado una explosión. Los expertos destacan que esta situación es consecuencia del problema de los vertederos a cielo abierto no regulados en el país.

Antes del incendio, los habitantes ya se quejaban de los malos olores constantes, la proliferación de moscas y el riesgo de derrumbes de basura. Según los ecologistas, el clima cálido y el cambio climático convierten estos vertederos en «barriles de pólvora» que pueden inflamarse en cualquier momento.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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