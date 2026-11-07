Incendio aterrador en las vías: detalles del accidente ferroviario donde 4 vagones quedaron reducidos a cenizas

Un terrible incidente ferroviario se registró en el estado de Punyab, India. Mientras circulaba desde Amritsar hacia Nueva Jalpaiguri, el «Karmabhoomi Express» vio cómo nada menos que 4 de sus vagones se incendiaron repentinamente. El incidente ocurrió cerca de la estación de tren de Sarai Banjara.

Aunque el pánico se apoderó de los pasajeros cuando las llamas se propagaron instantáneamente y un espeso humo negro envolvió los vagones, no se registraron víctimas mortales gracias a la fortuna y a las medidas rápidas.

Saltar de un tren en movimiento: momentos de pánico y rescate

Los testigos y las fuentes oficiales revelaron los detalles de este viaje que se convirtió en una noche de terror:

Pánico y saltos peligrosos: Debido a que el fuego y el humo tóxico se extendieron rápidamente a los vagones adyacentes, se desató un fuerte caos entre los pasajeros. Antes de que sonara la señal de alarma y el tren se detuviera por completo, algunos pasajeros se vieron obligados a saltar del convoy en marcha hacia los bordes de la vía para salvar sus vidas;

Sin víctimas: Según las primeras declaraciones oficiales, nadie murió ni resultó gravemente herido en el incidente. Esto es calificado por las autoridades como un verdadero milagro.

El coraje del conductor: ¿cómo se evitó una tragedia mayor?

La sangre fría del personal ferroviario fue decisiva para evitar una gran pérdida de vidas:

Freno de emergencia: Al notar la situación de inmediato, el conductor y el supervisor del tren activaron el sistema de freno de emergencia, logrando detener el convoy bruscamente;

Desacople de vagones: Para evitar que el fuego se extendiera por todo el tren, el personal desconectó inmediatamente los 4 vagones en llamas del resto del convoy intacto. Esto salvó la vida de cientos de pasajeros en los otros vagones.

¿Qué causó el incendio?

Brigadas de bomberos, equipos de rescate y un tren de asistencia médica especial llegaron al lugar de los hechos: