Trágico incendio en un pub popular de Bangkok: al menos 27 muertos

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Trágico incendio en un pub popular de Bangkok: al menos 27 muertos

Una terrible tragedia ocurrió en un club nocturno ubicado en la capital tailandesa, Bangkok, un lugar de entretenimiento popular entre los lugareños. Debido a las intensas llamas y al denso humo, decenas de personas murieron y resultaron gravemente heridas. Zamin.uz presenta la información más reciente y los detalles espeluznantes del lugar de los hechos.

Estadísticas de víctimas y heridos

La tragedia ocurrió la noche del 13 de julio, cerca del famoso mercado de Chatuchak en Bangkok, en un pub llamado Rong Beer Na Lat Phrao . Según información oficial, el número de víctimas y heridos es el siguiente:

Situación

Indicadores

Número de fallecidos

Al menos 27 personas

Hospitalizados

63 personas

Pacientes en estado grave

22 personas

Sonido de explosión y humo denso: ¿Cómo comenzó el incendio?

Se desconoce el número exacto de personas que se encontraban dentro del edificio en el momento del incendio, pero el local tenía capacidad para más de 300 clientes. Los vídeos difundidos en las redes sociales muestran a personas intentando escapar en medio de un pánico total, mientras llamas aterradoras salían por las puertas.

Uno de los músicos que actuaba en el pub describe los primeros segundos del accidente de la siguiente manera:

"Vi humo saliendo del disyuntor eléctrico cerca del escenario. Poco después, las luces se apagaron en todo el edificio, luego se escuchó un sonido similar a una fuerte explosión y el interior se cubrió de humo denso en segundos".

¿Estaban bloqueadas las salidas de emergencia?

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, afirmó que el fuego se propagó muy rápidamente y alcanzó el techo en poco tiempo. Según las conclusiones preliminares de los expertos, la mayoría de las víctimas no murieron por quemaduras, sino debido a la inhalación de humo .

El aspecto principal que genera dudas entre los investigadores es que algunos cuerpos fueron encontrados precisamente frente a la salida de emergencia. A pesar de que el edificio contaba con cuatro salidas de emergencia, las personas no sobrevivieron. Esto indica que la vía de evacuación pudo haber estado bloqueada por algún obstáculo.

Comenzó la investigación

Actualmente, la policía local y los servicios de rescate continúan con las investigaciones en el lugar. Los expertos están examinando si la tragedia fue causada por una falla en el sistema eléctrico o por el incumplimiento de las normas de seguridad contra incendios por parte de la dirección del establecimiento.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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