Un gato que vive en el campus de una universidad estadounidense desde hace 4 años recibe un doctorado honorífico

Un hecho inusual ocurrió durante la ceremonia de graduación en el campus de Castleton, en el estado de Vermont, Estados Unidos. La dirección de la universidad otorgó un doctorado honorífico no a los estudiantes, sino a un gato llamado Max que vive en el campus.

Max, que vive en el recinto universitario desde hace unos cuatro años, se ha vuelto muy popular entre los estudiantes. A menudo los acompañaba y les brindaba apoyo emocional, especialmente durante la época de exámenes. De esta manera, el gato se convirtió en un símbolo único del campus.

La universidad otorgó a Max un título honorífico humorístico llamado «Doctor of Litter-ature». Este nombre es un juego de palabras con «Doctor of Literature» (Doctor en Literatura), sustituyendo «literature» por «litter», que significa arena para gatos en inglés.

La distinción de Max fue recibida con alegría por los estudiantes. Algunos bromearon diciendo que el gato obtuvo su doctorado antes de que ellos pudieran obtener el suyo. Otros afirmaron que Max merecía este reconocimiento.

Uno de los graduados destacó que acariciar a Max siempre le brindaba consuelo cuando se sentía desanimado. Así, el gato del campus recibió un merecido reconocimiento simbólico por su lugar especial en la vida universitaria.