Una nueva especie de gato salvaje descubierta en Bolivia tras un siglo

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Una nueva especie de gato salvaje descubierta en Bolivia tras un siglo

Científicos bolivianos han realizado un descubrimiento importante para la ciencia mundial. Por primera vez en más de 100 años, los expertos han identificado una especie de gato salvaje completamente nueva.

Este pequeño gato salvaje, debido a las manchas de leopardo en su pelaje, gato tigre Tilkayo es llamado así. La nueva especie fue descubierta en la región montañosa de los Yungas, cerca de La Paz, la capital de Bolivia.

Paula Nogales Scaroni, bióloga y exploradora de National Geographic que formó parte del equipo de investigación, explica que la población local de los Andes bolivianos a menudo confundía a este animal con un gato doméstico común.

La nueva especie ha recibido el nombre científico Tilkayo basado en el nombre dado por las comunidades locales, Leopardus tilcayo que le fue asignado.

Nogales calificó este descubrimiento como un evento extremadamente importante e inusual. Destaca que el hecho de que no se haya identificado ninguna nueva especie de gato salvaje en los últimos 100 años aumenta la relevancia de este hallazgo.

Según la experta, la última especie de gato salvaje descubierta se registró en 1923, con la identificación del gato de los pajonales uruguayo. En este sentido, el descubrimiento del gato tigre Tilkayo es el primero de este tipo después de un siglo.

El Tilkayo es ligeramente más pequeño que un gato doméstico, con una longitud corporal de unos 45 centímetros. Otra de sus características distintivas es la forma redondeada de sus orejas.

Un gato salvaje manchado está sentado sobre una viga de metal.

Nogales informó que los científicos han realizado investigaciones genéticas avanzadas basadas en los genomas completos de los dos animales identificados hasta ahora. Estos análisis fueron cruciales para determinar las características genéticas únicas de la nueva especie.

Uno de los animales identificados, un macho Tilkayo, se encuentra actualmente en un refugio de animales en la región de los Yungas. La familia local que lo cuidaba anteriormente lo entregó a las autoridades competentes.

El segundo animal es una hembra Tilkayo, rescatada tras un ataque de habitantes locales. Posteriormente, los expertos la liberaron en su hábitat natural.

Los resultados de la investigación científica sobre esta nueva especie se publicaron en la revista Current Biology . Este descubrimiento es el resultado de investigaciones realizadas por científicos desde 2021.

Nogales subraya que, por ahora, el gato tigre Tilkayo solo se ha encontrado en Bolivia. No se ha hallado ninguna evidencia de su existencia en otras partes del mundo hasta el momento.

Actualmente, este gato salvaje se considera una especie rara y en peligro de extinción. Debido a su población muy limitada, podría ser clasificado pronto como una de las especies animales más raras y amenazadas del mundo.

Para los científicos, este descubrimiento es de gran importancia no solo para la validación científica de la especie, sino también para el estudio de su hábitat natural y el establecimiento de medidas de conservación futuras.

Gato tigre TilkayoBoliviaRegión de los YungasCurrent BiologyCiencia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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