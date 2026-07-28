Los esfuerzos de cinco hombres en vano: la acción del gato divierte a todos (video)

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Los esfuerzos de cinco hombres en vano: la acción del gato divierte a todos (video)

Un video compartido en las redes sociales está contagiando de alegría a los usuarios. La grabación muestra a un grupo de hombres utilizando un método inusual para rescatar a un gato atrapado en el techo de un edificio de varios pisos.

En el video, cinco hombres salen por la ventana y forman una cadena humana agarrándose firmemente de las manos. Su objetivo era llegar hasta el gato que se había quedado cerca del techo de la planta baja y llevarlo a un lugar seguro.

Sin embargo, lo más interesante ocurre justo en el momento de acercarse al gato. A pocos centímetros de alcanzarlo, el gato salta hábilmente hacia una tubería instalada a lo largo de la pared y trepa hacia los pisos superiores como si nada. Tras esto, todos los intentos de los rescatistas resultan infructuosos.

La persona que graba la situación no puede ocultar su risa. En poco tiempo, el video se popularizó en las redes sociales y acumuló miles de reproducciones.

En los comentarios, los usuarios también se toman el incidente con humor. Algunos dejan comentarios divertidos como: "El gato: 'Los hice molestarse en vano'", "La operación de rescate fue cancelada por el propio gato", "El gato resultó ser más ágil que los cinco hombres", despertando aún más interés en el video.

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