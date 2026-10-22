En Turquía, una gata lleva a su gatito al hospital para pedir ayuda

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En Turquía, una gata lleva a su gatito al hospital para pedir ayuda

Un video que muestra a una gata llevando a su gatito enfermo a un centro médico en Turquía, como si pidiera ayuda, se ha vuelto viral en las redes sociales.

Según informes de septiembre de 2026, el incidente ocurrió en la ciudad de Esmirna, Turquía. Una gata callejera era alimentada habitualmente por el personal del centro médico. Un día, entró al establecimiento llevando a su gatito en la boca.

El personal examinó al gatito y descubrió que tenía una infección en los ojos. Luego, consultaron con veterinarios y le brindaron la atención necesaria. Posteriormente, la gata y sus crías fueron entregadas a los servicios veterinarios.

Casos similares han ocurrido antes en Turquía. En 2020, circularon imágenes de una gata en Estambul que llevó a su cría a la sala de urgencias de un hospital. El personal médico examinó al gatito y luego lo derivó a veterinarios.

Un gatito blanco y marrón está siendo examinado por un veterinario.
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Charos
«ZAMIN.UZ» editor

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