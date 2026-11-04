Rescatan a un gato que estuvo atrapado 2 días dentro de una tumba en Polonia

Un inusual incidente en un cementerio polaco llamó la atención de los defensores de animales. Un gato atrapado dentro de una tumba fue rescatado tras dos días. Lo llamaron «Fantasma».

El suceso ocurrió en el cementerio de la ciudad de Radom, Polonia. Se informó que el gato quedó atrapado en la tumba por razones desconocidas y no pudo salir durante varios días.

Tras dos días de búsqueda, lograron localizar al animal y llevarlo a un lugar seguro. El gato rescatado recibió el apodo de «Fantasma» debido a su apariencia inusual y a la experiencia vivida.

De esta manera, el misterioso evento en el cementerio terminó con la supervivencia del gato.